El Barcelona cierra el fichaje del delantero egipcio Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona ha decido ejecutar la opción de compra que mantenía sobre Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años que militaba en calidad de cedido en el club blaugrana, procedente del Al-Ahly. La operación se ha cerrado por los 1,5 millones de euros fijados en el acuerdo de cesión, por lo que el internacional absoluto egipcio pasa a ser jugador en propiedad del club blaugrana.

La confirmación llegó desde el propio Al Ahly, que ha anunciado el traspaso definitivo de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol egipcio. Abdelkarim ya ha debutado con la selección absoluta de su país y ha sido incluido entre los 26 integrantes de ‘Los Faraones’ para la cita que comienza este 11 de junio. El delantero centro aterrizó en Can Barça en el pasado mercado invernal, con la idea inicial de reforzar al filial blaugrana en su intento de regresar a Primera RFEF. Sin embargo, fue relegado al Juvenil A culé, con el que ha anotado seis tantos en 10 partidos desde marzo.

🔴 برشلونة الإسباني يطلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم 🦅 pic.twitter.com/KtmQ3g85Td — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 10, 2026

El último partido que disputó con el equipo juvenil del FC Barcelona fue en la final de la Copa de Campeones Juvenil, en la que su equipo cayó derrotado por 1-4 ante el Real Madrid. Abdelkarim, que marcó en cuartos de final y semifinales de la competición copera, no logró ver puerta en el Clásico juvenil ante el equipo merengue. Nacido en 2008, el delantero egipcio podrá seguir participando con el equipo juvenil blaugrana la próxima temporada, aunque se espera que se incorpore a la dinámica del filial de forma permanente para intentar el ascenso a Primera RFEF tras una decepcionante campaña del Barça Atlètic en la cuarta categoría del fútbol español.

Abdelkarim, pupilo de Salah en Egipto

Con apenas tres meses de competición en España, el seleccionador egipcio Hossam Hassan ha optado por llamar al joven Abdelkarim para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el torneo mundialista la referencia de ‘Los Faraones’ sigue siendo Mohammed Salah. El legendario futbolista egipcio ejerce como ‘padrino’ de Abdelkarim en sus primeros pasos con la selección africana. Ha trascendido que el ya ex jugador del Liverpool se ofreció a compartir habitación con el futbolista del FC Barcelona, además de obsequiarle con una camiseta como bienvenida.

Abdelkarim ha contado con pocos minutos en los amistosos previos al Mundial 2026 ante Rusia y Brasil, aunque su mera presencia entre los 26 internacionales ya supone un premio y una apuesta del seleccionador de cara al futuro. La ausencia de un ‘9’ puro, ya que Marmoush acostumbra a acompañar a un delantero centro en punta, le permite soñar con oportunidades en el torneo mundialista. Egipto luchará por alcanzar las eliminatorias del Mundial en el Grupo G, donde compite con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.