En Inglaterra sitúan a Balde en la órbita del Manchester City

El Barcelona ya ha comenzado a trabajar para perfilar la temporada 2026-27. En el apartado de llegadas, el club ha fichado a Anthony Gordon para reforzar la delantera. Mientras que en el apartado de salidas, el que podría marcharse es Alejandro Balde. El club le ha puesto el cartel de transferible para este verano y no vería con malos ojos hacer caja con él. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester City estaría interesado en hacerse con sus servicios.

La temporada del lateral ha sido bastante discreta. Las lesiones han vuelto a marcar su año en el Barcelona nuevamente, y le han hecho perder la titularidad. Se ha repetido la historia de la temporada 2024-25 cuando perdió el puesto con Gerard Martín. Esta vez ha sido Joao Cancelo el que le ha quitado el sitio en el costado izquierdo de la defensa. El lateral portugués regresó al club en el mercado invernal y Hansi Flick apostó por él para reforzar esa zona.

Balde, que había empezado el año como titular indiscutible, pasaba a ser un habitual en el banquillo en los partidos importantes. Es por eso que desde el Barcelona no verían con malos ojos la marcha del canterano culé. En Inglaterra aseguran que el Manchester City se plantea hacer una oferta por el jugador que podría alcanzar los 70 millones de euros, aunque su valor de mercado, según el portal Transfermarkt, es de 50 kilos.

Según la prensa británica, el cuadro citizen valora mucho la intensidad del jugador, su madurez táctica y su proyección ofensiva por el costado izquierdo. Para Flick no supondría un problema el adiós de Alejandro Blade ni le descuadraría los planes, ya que su idea es quedarse con Cancelo en propiedad y, en caso de que salga el canterano, lanzarse a por el fichaje de Marc Cucurella, que tiene intención de salir del Chelsea este verano.

Por el momento, Balde tiene contrato hasta junio de 2028 con el Barcelona, aunque el club le ha puesto en el mercado a la espera de recibir una oferta que les seduzca y hacer caja con su salida. El nuevo City de Enzo Maresca podría ser uno de los interesados en firmar al lateral zurdo. De momento, no hay ninguna oferta, pero el club catalán está abierto a escuchar las propuestas que lleguen.