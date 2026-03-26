La Premier puja por Balde

El Barcelona ya está trabajando de cara al próximo verano, que se presenta bastante movido. La renovación de Joan Laporta en la presidencia, así como el cambio generacional que se prevé con la salida de Robert Lewandowski y la diana que tienen diversos futbolistas como candidatos a venta, hará hueco a algunos de los nombres que tienen encima de la mesa Deco y Hansi Flick. Entre los jugadores con los que puede hacer caja el Barça está Alejandro Balde, al que ya tantea media Premier League.

Alejandro Balde es el lateral izquierdo titular de Flick, al menos cuando no está en la enfermería. En estos momentos, el defensor es baja debido a una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta principios de abril, previsiblemente, aún con dudas de si llegará a los importantes duelos ante el Atlético de Madrid.

Tanto el Barça como el propio Balde están contentos en su posición, el club ve en él un lateral de futuro –recordemos que tiene solamente 22 años–, de la casa y que encaja perfectamente en el juego del equipo. Por su parte, el futbolista cuenta con el Camp Nou como su hogar, se siente arropado y no tiene en estos momentos el foco en otra cosa que no sea el Barça.

Pero el interés de la Premier League en Alejandro Balde no se puede pasar por alto así como así. El lateral es uno de los grandes jugadores del momento en su posición y encajaría perfectamente en el fútbol rápido y con metros que propone habitualmente la competición inglesa, es por ello que varios clubes estén monitorizando su evolución, equipos potentes como son el Manchester United, el Manchester City o el Aston Villa, todos, según apunta Mundo Deportivo, en contacto con la agencia de representación del futbolista, Gestifute, la que lidera el famoso Jorge Mendes.

Este trío de clubes de la Premier ya habría realizado diferentes consultas sobre Balde a Mendes, para consultar cuál es la situación actual del futbolista y conocer las condiciones contractuales. No es ningún secreto que el lateral tiene actualmente contrato hasta 2028, lo que resta de temporada y otras dos campañas más, así como la famosa cláusula ‘anti-jeques’ de mil millones de euros que obliga a cualquier club a negociar.

Por el momento no existe ninguna oferta formal y tanto United, como City y Aston Villa solamente han tenido contactos iniciales para saber cómo está el patio y qué predisposición tiene Balde de jugar en la Premier. Tanto Barça como Balde tienen claro que ambos quieren seguir compartiendo espacio, aunque por el lado del club existe la posibilidad de escuchar ofertas si estas son jugosas, como suelen ser cuando provienen de Inglaterra.

El Barça quiere hacer varias incorporaciones este verano y la venta de algún activo del estilo de Alejandro Balde generaría una buena mordida para ejecutar algunos de sus planes. El futbolista está tasado actualmente en 55 millones de euros, aunque desde el club barcelonés se esperaría a sacar una tajada aún mayor por él, lo suficiente para plantearse la venta de uno de sus titulares.