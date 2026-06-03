Antes de la mediática ruptura que puso fin a más de una década de relación, Shakira dedicó a Gerard Piqué numerosos mensajes de admiración en redes sociales. Uno de los más recordados llegó en marzo de 2022, cuando el exfutbolista alcanzó los 600 partidos con el FC Barcelona. La cantante colombiana quiso entonces rendir homenaje a la trayectoria de su pareja con unas emotivas palabras en las que destacó tanto sus logros deportivos como sus cualidades personales. «Tus logros no tienen precedente alguno», escribió Shakira, que aseguró no creer haber realizado «jamás 600 conciertos» y definió a Piqué como una persona única.

Además, destacó su capacidad de superación y el ejemplo que representaba para sus hijos, Milan y Sasha. «Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos», afirmó.

La artista también aseguró que el exjugador había llegado al mundo para «cambiar paradigmas» y concluyó su mensaje con una declaración que hoy cobra un significado especial tras su separación: «No hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional».

El acercamiento de Shakira y Piqué

Durante el tiempo que duró su relación, era habitual que Piqué y Shakira se intercambiaran mensajes en redes sociales. Sin embargo, la última dedicatoria de la cantante colombiana a su ex se remonta a marzo del 2022, solo tres meses antes de que anunciase su mediática y polémica ruptura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Entonces, el matrimonio dejó claro a través de un comunicado que su vínculo nunca desaparecería, pues ante todo estaban sus hijos. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad», deslizaba el escrito.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Clara Chía a la vida del futbolista retirado —que fue la tercera en discordia en esta separación—. A partir de entonces, Shakira decidió desahogarse a través de sus canciones, donde hizo alusión a la infidelidad del exjugador del Barcelona, al que le culpaba también de haberle roto el corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Cuando han pasado casi cuatro años, parece que el tiempo ha curado las heridas. Si hace unos días la intérprete de Loba le dedicó unas palabras de gratitud al padre de sus hijos, ahora han acercado posturas —o, al menos, en el universo 2.0—. Entonces, nada hacía presagiar esta reconciliación, aunque no es extraño, ya que la artista, en los últimos meses, sí que se ha referido en buenos términos a Piqué.

Tal y como se han percatado algunos de los fans de la cantante, Shakira y Piqué vuelven a ser, al menos, amigos virtuales. La expareja ha vuelto a seguirse en redes sociales y han desarchivado las imágenes que tenían juntos. Un gesto cuando menos significativo que se produce meses antes de que la colombiana regrese a España con su gira.