Arnold Schwarzenegger (79 años), sobre volver a ser Conan: «Será parecida a ‘Sin perdón’ y contará con batallas extraordinarias»

Tiene 79 años, pero sólo hay que observar un breve vistazo a su físico para saber que el trabajo y la constancia son el mejor camino para alargar la vida y el desarrollo profesional. Porque no todos los grandes intérpretes, a esa edad, podrían presumir de volver a uno de los grandes papeles de su juventud. Sí, Arnold Schwarzenegger va a volver a ponerse en la piel de Conan el Bárbaro en una película que llevará por título King Conan y que, a priori, debería estrenarse a lo largo del 2029, cuando el actor de origen austriaco tenga prácticamente 83 años.

Por supuesto y, a pesar de su envidiable estado de forma, la estrella no retomará el rol del personaje en el momento que lo abandonó, con el estreno en 1985 de El guerrero rojo. King Conan nos pondrá en la piel de un Conan que lleva 40 años como rey. Sin embargo, un nuevo conflicto lo obligará a volver a la batalla una última vez, recuperando su sed de venganza y violencia adormecidas tras años de reinado y desidia. Las primeras declaraciones del ganador del Globo de Oro llegaron en el Arnold Sports Festival, donde habló con los medios confirmando la secuela tardía que prepara la 20th Century Fox.

Arnold Schwarzenegger sobre volver a ser Conan: «Estoy muy emocionado»

King Conan estará dirigida por Christopher McQuarrie. El realizador ganó el Oscar al mejor guion adaptado por Sospechosos habituales (1995) y en los últimos años ha focalizado su visión como director, estando tras las cámaras de las cuatro últimas cintas de la saga Misión imposible. De hecho, antes de estrenar King Conan, McQuarrie será el encargado de adaptar el videojuego Battlefield al cine.

En declaraciones a medios como The Playlist o THR, Schwarzenegger se mostró «muy emocionado», explicó por qué era el momento perfecto para hcerlo y aseguró que tendría un tono parecido al legendario western dirigido y protagonizado por Clint Eastwood:

«La película no habría funcionado justo después de hacer la primera de Conan, porque la idea central de King Conan es que él ha sido rey durante 40 años. Ahora es mayor. Ya no está en la forma física de su época dorada, y ahora hay gente que está intentando acabar con él. Será muy parecida a Sin perdón, pero contará con batallas extraordinarias».

Antes, estrenará una película navideña

Mucho antes de la llegada a los cines de King Conan, estas Navidades podremos ver a Schwarzenegger compartir pantalla con Awkafina y el que podría ser perfectamente su heredero en el audiovisual de acción, la estrella de Reacher, Alan Ritchson. La cinta se llama The Man with the Bag y llegará directamente a Prime Video.

La última vez que pudimos ver al veterano actor en un largometraje fue en la fallida Terminator: Destino oscuro (2019).