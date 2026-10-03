Después de ‘La bola negra’, llega a Netflix la serie de 8 capítulos de Los Javis basada en hechos reales que deja sin habla

Ya eran dos de las voces más prometedoras de nuestro audiovisual, pero con La bola negra, Javier Ambrossi y Javier Calvo han despertado el interés de toda la industria de Hollywood. No es para menos; su adaptación de la obra teatral de Alberto Conejero a través de la idea inacabada de Federico García Lorca está causando una imponente sensación internacional. Desde su presentación en el Festival de Cannes, donde el tándem logró el premio a la Mejor dirección, hasta el Festival de Toronto (TIFF), llevándose el premio del Público. La cinta ha sido seleccionada para representar a España en la categoría internacional de la alfombra roja y, según medios como THR o IndieWire, podría llegar a entrar en las quinielas de hasta 10 nominaciones de los Oscar 2027. Por eso, no es de extrañar que, tras semejante impacto, el streaming no haya querido rescatar algunos de sus anteriores trabajos. En concreto, Netflix acaba de estrenar una de sus series más aplaudidas: Veneno, la historia real de la actriz y vedette que marcó un antes y un después en la televisión española.

Aprovechando el tirón de La bola negra, la «gran N roja» publicó la miniserie de ocho episodios en su abanico de contenidos el pasado 25 de septiembre. Producida por Atresmedia, la ficción biográfica llegó al catálogo de Atresplayer en 2020, tres años después de La llamada, su ópera prima en el celuloide, y tres años antes de La Mesías, el proyecto de Movistar Plus que sembraría su futuro contacto y asociación con la estrella, Glenn Close.

El estreno dentro de la marca que lideran Ted Sarandos y Greg Peters tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si tenemos en cuenta la relación actual de Los Javis con la líder de las plataformas. En nuestro país, La bola negra se distribuye gracias a Elastica Films y Movistar Plus, mientras que en Norteamérica; Netflix es la encargada de ofrecer una visibilidad clave para su camino en las estatuillas doradas, otorgándole 47 días de exclusividad en cines (el mayor tiempo que el estudio le ha dado nunca a una película en las salas).

¿De qué trata ‘La Veneno’?

La sinopsis oficial de La Veneno mantiene una estructura narrativa dual. Por un lado, la historia explora la tormentosa vida de Cristina Ortiz, «La Veneno». Por otro lado, seguimos a Valeria Vegas, una joven estudiante de periodismo en pleno proceso de transición, la cual encuentra en Cristina un referente indispensable.

La relación entre ambas se convierte en el motor de la serie, mientras Valeria escribe la biografía de la artista. Así, la vida de Cristina se reparte en varias etapas. La primera, la de su infancia en Adra como Joselito. La segunda, la de su emancipación y su posición de trabajadora sexual en Madrid, y la tercera, en su salto a la fama gracias al programa Esta noche cruzamos el Mississippi.

Tras ello, Los Javis abordan el declive mediático, su paso por prisión y su misteriosa muerte.

Las actrices que dan vida a ‘La Veneno’

Mezclando la crudeza de la marginalidad trans con la fantasía carismática y desbordante de Cristina, tres actrices dan vida a La Veneno en sus diferentes etapas.

Jedet Sánchez marca el periodo de transición y juventud. Daniela Santiago representa al personaje en la cima de su esplendor. Por último, Isabel Torres encarna a la actriz en su etapa final, retratando el deterioro y la vejez de Cristina en sus últimos años de vida.