La reflexión de José Coronado sobre los valores: «En mi generación aprendías cortesía, respeto y un saber estar viendo a nuestros padres»

La presencia del actor José Coronado en una película o una serie se ha convertido en sinónimo de éxito. Los productores lo saben y el actor a sus 69 años sigue en activo y no para de protagonizar películas y series. Su última aparición ha sido en la serie El problema final, la adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte, en la que da vida al personaje de un actor retirado que interpretó durante su carrera a Sherlock Holmes. En esta nueva ficción este personaje hace gala de su estilo elegante y su impecable forma de vestir. Por eso, no sorprenden estas declaraciones del actor en una entrevista para Zenda durante la promoción de la nueva serie de Netflix: «Pertenezco a una generación en la que nuestros padres, nuestros mayores en general, nos enseñaban muchas cosas sin sentarse nunca delante para decirnos: ‘Ahora voy a enseñarte esto’. Lo aprendías viéndolo; era algo natural».

El actor José Coronado también ha explicado en esta entrevista que algunas de estas cosas se están perdiendo en la actualidad: «No hablo de volver a los años cincuenta, que desde luego tenían muchísimas cosas que afortunadamente, por el bien de todos, hemos dejado atrás. Yo me refería a la cortesía, al concepto de respeto, y a un saber estar. Cosas que nunca deberían pasar de moda». El actor dejó claro que se refiere a esa forma de saber estar que se tenía en esa época como el concepto de respeto y ese saber estar que para él se está perdiendo.

El éxito de la serie El problema final

Aunque todavía es pronto para saber cómo está funcionando la serie, ya se sabe que el día de su estreno .el viernes 25 de septiembre de 2026, esta miniserie de solo 4 episodios tardó menos de 48 horas en colocarse a la cabeza del ranking diario de las series más populares de Netflix en España. Además, hay que señalar que al tener solo 4 episodios de una duración de aproximada de cuarenta minutos cada uno es una serie perfecta para hacer un maratón de fin de semana.

En la serie El problema final se cuenta la historia de 13 personas que en la primavera de 1959 se quedan aisladas debido a un temporal tremendo en un pequeño hotel que se encuentra en un islote cercano a Mallorca. Aunque al principio todo va bien a pesar del aislamiento en el que se encuentran los huéspedes del hotel, todo cambia T cuando aparece el cadáver de Elisa Mander, una turista de origen británico.

Como no puede llegar la policía y la situación se va complicando, Basil, un actor retirado que había ya interpretado el papel de Sherlock Holmes tendrá que hacer de detective improvisado para descubrir al asesino antes de que muera nadie más. Todos se convierten para Basil en presuntos culpables y él intentará con sus incómodas preguntas descubrir quién ha matado a la pobre Elisa Mander.

El reparto de esta ambiciosa serie de Netflix

Además del actor José Coronado, que hay que decir que borda el papel de Basil en el que en todo momento mantiene esa imagen elegante de actor de los años cincuenta o sesenta, también tienen un papel de peso en esta serie los actores María Valverde (Fuimos canciones, Todo lo que no vemos), Martiño Rivas (Serpientes y Escaleras, Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno, Élite).

También en el reparto coral de esta serie están los actores Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto).

La serie El problema final es una buena opción para los que están buscando una ficción entretenida para maratonear los fines de semana por su formato de solo cuatro episodios y por la forma en que va enganchando a los espectadores en todo momento. Una serie que es perfecta también para los que disfrutan de las ficciones a lo Agatha Christie en las que todos en cierto momento son presuntos culpables y uno de los personajes tiene que hacer el papel de un detective improvisado.

Sobre los futuros proyectos del actor José Coronado por ahora solo sabemos que el actor protagonizará la adaptación de la película ya clásica argentina Nueve reinas que fue dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por el actor Ricardo Darín en el 2000. Además, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente por Netflix si habrá una segunda temporada de la serie Legado, sus seguidores esperan que si al final se hace el protagonista vuelva a ser el actor José Coronado. Estaremos muy atentos a las noticias sobre la segunda entrega de esta serie de éxito y si al final es confirmada por la plataforma de streaming.