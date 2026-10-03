Irene Alonso, madre de 11 hijos en España: «Yo soy una persona terriblemente egoísta, como todas, porque humanamente lo somos, somos egocéntricas, creo que es algo que va en nuestro ADN»

Irene Alonso es una de las madres más famosas de España. Conocida por muchas personas en las redes sociales, en las que cuenta su día a día a través del perfil @soyunamadrenormal. Irene es la matriarca de los Madrigal, una familia compuesta por 13 personas con 11 hijos que van desde los 23 a los 3 años. Con motivo del Día Internacional de las Familias, concedió una entrevista en la que habló de su vida y obra a cargo de la familia numerosa más famosa de España.

«Hasta la cuarta llegué más o menos y en la cuarta pasó algo que rompió nuestra vida, que falleció recién nacida. Ese día entendí que los hijos no son nuestros, que son de Dios. Entonces decidí dejarle que me mandara los que quisiera. Cuando tienes un hijo en el cielo, pasa al contrario que en la tierra, que son los hijos los que cuidan de los padres», confesó Irene Alonso en una entrevista reciente en un podcast.

«Yo soy un desastre de verdad, me he puesto que «soy una madre normal» porque soy una madre terrible y, sin embargo, eso me ha hecho ser como un testigo muy feaciente de la fidelidad de Dios», confesó en una entrevista concedida para el canal Se buscan rebeldes.

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La historia de Irene Alonso, madre con 11 hijos

Irene Alonso se ha popularizado en los últimos meses con su perfil en las redes sociales @soyunamadrenormal, en el que cuenta el día a día de una familia que es una rara avis en nuestro país a día de hoy, ya que cuenta con 11 hijos más uno que está en el cielo. En una entrevista concedida a la revista Hola, Irene Alonso confesó que decidió hacer una familia numerosa después de que muriera su hija Nazaret al nacer.

«Entonces ese día algo hizo click en mi corazón y tomamos la decisión de acoger con toda la generosidad que pudiéramos a todos los hijos. Nosotros tenemos fe. Pensamos que acoger vida era lo más bonito que se podía hacer y era a lo que nos íbamos a dedicar», confesó en una entrevista concedida a este medio con motivo del Día Internacional de las Familias.

«Yo soy una persona terriblemente egoísta, como todas, porque humanamente lo somos, somos egocéntricas, creo que es algo que va en nuestro ADN. Por eso, tanto vivir en familia como la maternidad cambian totalmente la dirección de tu mirada», dijo en unas declaraciones a la revista Hola en las que también dejó claro que: «Ser madre significa mirar hacia fuera y tener, como yo tengo ahora mismo, 11 corazones míos latiendo fuera de mí. Porque en cada hijo hay un pedacito de mí. La maternidad lo cambia todo. Igual que la familia lo es todo, la maternidad lo cambia todo».

En esta intervención también tuvo unas bonitas palabras para su marido, al que considera el pilar de su vida. «Tengo la inmensa suerte de que mi marido se dedica a la logística, es su trabajo de toda la vida. En esto él es un fenómeno. Yo no sé qué haría sin Israel, la verdad. Pero en cuanto a logística estamos súper bien cubiertos. Él lleva la intendencia, las compras, organiza los turnos, porque tenemos un cuadrante, en el que se apunta a quién le toca, qué, cuándo, cómo», contó.