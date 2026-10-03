Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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El fin de semana ya ha arrancado, de modo que si tienes previsto coger el coche para hacer una escapada, salir de compras o cualquier otro desplazamiento, conviene tener claro el precio de la gasolina hoy 3 de octubre. Con la nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya en vigor, repasamos dónde se encuentran las gasolineras más baratas de las principales ciudades de Andalucía a partir de los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son hoy sábado las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.567 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.607 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.617 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30 (Valdezorras), km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.874 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,5. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si estás en Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.627 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.916 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.916 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.647 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.667 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.697 €/l.
- Galp. Fuengirola. Carretera MA-409, km 6. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Villanueva de la Concepción. Avenida Blas Infante, Urbanización Alminares, 51. Precio: 1.704 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.844 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.904 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1.907 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Carrefour. Coín. Calle Guadalquivir, 1. Precio: 1.796 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado son estas:
Gasolina 95
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.665 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- GEDS. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: 1.877 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.796 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado en Granada:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Jun. Calle Aries, 1. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.879 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.885 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
- Taki-Oil. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. Villasol. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.789 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
Gracias a estos datos ya puedes ver dónde repostar hoy sábado en las principales ciudades andaluzas, pero si quieres actualizarlos o consultar otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y filtrar en forma de lista y también en forma de mapa como este de Málaga: