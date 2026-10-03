Existe un restaurante japonés secreto en Madrid del que cada vez habla más gente y está escondido en pleno barrio de Salamanca

Algo tiene la comida japonesa que conquista a todo el mundo y en Madrid las opciones de restaurantes para disfrutar de ella son muchas. Sin embargo, ya hace tiempo que siempre que se habla de los mejores restaurantes japoneses en la capital aparece el nombre de Santoku que abrió sus puertas hace cuatros años, de la mano de Gabriel Suárez. Y desde entonces, lo que empezó casi como una apuesta personal ha crecido con nuevos locales y, sobre todo, con un público que ha respondido desde el principio.

El último en llegar es Santoku Barrio, que acaba de abrir en el número 19 de la calle Lope de Rueda, en pleno barrio de Salamanca. El Santoku «original» o Santoku Barra ya han triunfado y la nueva apuesta va camino de lograrlo. Un nuevo espacio en el que Suárez ha apostado por un local más amplio y ha prescindido de la carta para centrarse en un menú degustación de 42,50 euros. Una fórmula con la que vuelve a la cocina japonesa, aunque sin renunciar a algunos sabores y platos mucho más cercanos.

Existe un restaurante japonés secreto en Madrid del que cada vez habla más gente

Santoku Barrio es la última incorporación a un proyecto que comenzó de una manera mucho más modesta. Antes de dedicarse a la hostelería, Gabriel Suárez estudió Sociología, trabajó como productor de eventos musicales y llegó a ejercer como rider. Después se formó en el Basque Culinary Center y probó suerte en el Mercado de Barceló antes de desarrollar Santoku y trasladar el concepto al barrio de Salamanca.

Curiosamente, Santoku Barrio nació con una idea diferente. La intención inicial era crear una especie de izakaya informal en el que los clientes pudieran pedir a la carta y tomar algún cóctel. Sin embargo, apenas hicieron falta unos días para cambiar de rumbo. El equipo eliminó la carta y decidió trabajar exclusivamente con menú degustación, entre otras razones porque una carta abierta generaba más mermas y obligaba a incrementar los precios.

El establecimiento cuenta con una barra alta próxima a los fogones, mesas para parejas y pequeños grupos, una mesa independiente para cuatro personas y una zona I+D destinada a grupos de entre seis y ocho comensales. Además, los propios cocineros salen a explicar los platos, convirtiendo el servicio en una parte importante de la experiencia.

Un menú degustación japonés por 42,50 euros

El gran protagonista de Santoku Barrio es el mencionado menú degustación, que cuesta 42,50 euros por persona, bebidas aparte. Quienes quieran completar la experiencia pueden añadir un maridaje por 17,50 euros, de manera que el precio total asciende a 60 euros. La propuesta parte de la cocina japonesa contemporánea, aunque introduce sabores mucho más familiares para el público español. Entre las elaboraciones aparecen un salmorejo con crujiente de atún rojo, ostra con gazpacho verde, cangrejo en tempura o maki de miso.

Uno de los platos más curiosos es el katsukini, una interpretación que une el katsu japonés con el clásico bikini. También destaca el donburi de anguila kabayaki, una de las elaboraciones más reconocibles de la casa, antes de llegar a los postres. El menú sin embargo, no es algo inamovible. Suárez ha explicado que el equipo realiza ajustes frecuentes en función de cómo funcionan las elaboraciones durante el servicio y de la respuesta de los clientes. De hecho, ha llegado a modificar varias presentaciones y platos en cuestión de días porque considera que la opinión de quien se sienta a la mesa debe ser una de las principales guías del restaurante.

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Santoku Barrio supone, además, una apuesta considerable para el proyecto. Suárez asegura que en este establecimiento ha invertido más que en todos los anteriores durante los últimos cuatro años. Una parte importante del presupuesto se ha destinado a una cocina profesional que permite trabajar con nuevas técnicas y desarrollar platos más complejos.

Lo que debes saber antes de reservar en Santoku Barrio

Además de la cocina, otro de los puntos importantes de Santoku Barrio es el servicio. Cada pase llega acompañado de una explicación para que el comensal conozca qué tiene delante y pueda seguir el recorrido del menú. Los cocineros participan directamente en esa puesta en escena, algo que diferencia este nuevo espacio de los anteriores proyectos de Santoku. Eso sí, antes de reservar hay que conocer una particularidad. El restaurante trabaja con turnos de entrada bastante concretos para poder coordinar correctamente los pases entre cocina y sala. En las comidas, las entradas son de 13:00 a 13:15 y de 15:00 a 15:15, mientras que para las cenas se establecen de 20:00 a 20:15 y de 22:00 a 22:15.

Santoku Barrio es, por tanto, la nueva etapa de un proyecto que comenzó hace aproximadamente cuatro años y que ahora afronta su propuesta más ambiciosa. Para ello, Suárez también ha incorporado al chef Luis Ojeda, que anteriormente trabajó durante cinco años en Benares. Una nueva dirección japonesa escondida en una calle del barrio de Salamanca que conserva una de las ideas con las que nació Santoku: ofrecer una experiencia gastronómica cuidada y diferente, pero manteniendo un precio más contenido que el de otros formatos de alta cocina japonesa.