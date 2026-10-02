La reflexión de Marco Aurelio que Bill Gates convirtió en guía de vida profesional: «Elige lo mejor de lo que sí tienes y piensa cuánto lo desearías si no lo tuvieras»

El fundador de Microsoft ha revelado en distintas ocasiones que una de las enseñanzas que más ha marcado su manera de entender el éxito proviene de un emperador romano que vivió hace casi dos mil años. Se trata de Marco Aurelio, cuya reflexión sobre la diferencia entre lo que falta y lo que ya se posee sigue resonando en el mundo empresarial contemporáneo.

Una reflexión que prevalece a lo largo del tiempo

La enseñanza, recogida en la obra Meditaciones, invita a centrar la atención en aquello que ya se tiene, en lugar de obsesionarse con lo que aún no se ha conseguido. El emperador proponía además un ejercicio mental que trataba en imaginar cuánto se habría deseado cada cosa que hoy damos por sentada si en algún momento no la hubiéramos tenido.

Gates, que se declara un lector constante desde que dejó la dirección ejecutiva de Microsoft hace seis años, ha señalado en su blog personal que los grandes logros profesionales suelen desviar la mirada hacia la siguiente meta, dejando en segundo plano el valor real de lo ya construido.

La ciencia respalda al filósofo

Siglos después de que Marco Aurelio escribiera sus reflexiones, investigadores estudiaron el efecto de practicar la gratitud de forma consciente. En sus experimentos, las personas que anotaban regularmente motivos de agradecimiento mostraron niveles más altos de bienestar que quienes se limitaban a registrar contratiempos cotidianos o hechos neutros, lo que coincide con la intuición que el emperador ya planteaba en la Antigüedad.

Quién fue Marco Aurelio

Nacido en el año 121 d.C. en el seno de una familia aristocrática, Marco Aurelio quedó huérfano de padre y fue adoptado por quien más tarde sería emperador, Antonino Pío. Tras recibir una formación profundamente influida por el estoicismo, asumió el trono en el año 161. Su gobierno, que se extendió durante casi dos décadas, estuvo marcado por conflictos bélicos en distintos frentes del imperio y por una grave epidemia conocida como la peste antonina.

Durante sus campañas militares habría redactado buena parte de Meditaciones, un conjunto de anotaciones personales sobre el autocontrol, la adversidad y la aceptación de lo que escapa a nuestro control. Murió en la actual Viena, dejando como sucesor a su hijo Cómodo, una decisión que muchos historiadores consideran uno de los principales errores de su legado político.