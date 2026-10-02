Antonio Escohotado, filósofo español, sobre la creatividad: «El ser humano es innovador, y si tú le quitas la iniciativa le quitas la fuente de riqueza»

En agosto de 2017, el economista Daniel Lacalle y el filósofo Antonio Escohotado mantuvieron su primer encuentro, una conversación celebrada en el restaurante El Pesca, en Torrelodones (Madrid), dentro de una serie titulada «Recetas para la economía española».

En ese tramo de la charla, Escohotado sostuvo que el valor económico nace de la capacidad humana de abaratar lo que antes era caro. Fue ahí donde definió el papel de la iniciativa individual frente al Estado.

Lacalle, por su parte, era entonces el único economista español entre los veinte más influyentes del mundo, según un estudio de Richtopia de 2016.

¿Qué quiso decir Antonio Escohotado sobre la iniciativa y la riqueza?

Para el filósofo, la clave está en la capacidad de las personas de innovar. «El ser humano es innovador, y si tú le quitas la iniciativa, le quitas la fuente de riqueza. A mi juicio, el factor que define realmente el valor no es nada sólido, tangible, ni mucho menos inmueble», afirmó Escohotado durante la conversación con Lacalle.

La frase de Escohotado llegó después de que él señalara que muchos responsables de la política económica «no se dan cuenta» de ese mecanismo. Para él, sustituir la iniciativa personal por decisiones impuestas desde arriba termina por debilitar la propia fuente de la riqueza, ya que esta depende de que cada persona pueda idear y ejecutar soluciones propias.

Antes de esa frase, Escohotado había definido qué entendía por valor. «El valor es la capacidad que tiene un ser humano de hacer más barato algo que se hacía más caro», explicó, en referencia al ingenio como origen de cualquier ganancia económica real.

La reflexión sobre el valor y la iniciativa formaba parte de un intercambio más amplio entre ambos pensadores, publicado por El Español en agosto de 2017, sobre los límites de la planificación estatal en la economía española.

La creatividad, para Escohotado, como motor de la riqueza antes que la planificación

Escohotado sostenía que el ingenio individual, y no las órdenes centralizadas, explica por qué ciertos productos se abaratan con el tiempo. Ponía como ejemplo el modo en que sucesivas generaciones de emprendedores encuentran formas más baratas de resolver el mismo problema, un ciclo que definía como la esencia de la riqueza de un país.

En esa misma conversación, el filósofo advertía que cualquier freno a la iniciativa (por ejemplo, una regulación excesiva o una planificación estatal rígida) actúa en contra de esa capacidad creativa. Sin margen para experimentar y equivocarse, la economía pierde el principal mecanismo que la hace crecer, sostenía Escohotado.

¿Quién fue Antonio Escohotado, el filósofo español autor de la frase?

Según la Fundación Juan March, Antonio Escohotado nació en Madrid en 1941. Fue profesor titular de universidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) entre 1986 y 2011, adscrito al Departamento de Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Escohotado alcanzó notoriedad pública sobre todo por su investigación sobre las drogas y por sus posiciones libertarias frente al control social, plasmadas en Historia general de las drogas (1989-1990), de acuerdo con MCN Biografías. A lo largo de su obra defendió la libertad individual como eje de su pensamiento, una idea que también atraviesa su reflexión sobre la iniciativa y la riqueza.

Entre sus obras figura Los enemigos del comercio, un ensayo en tres volúmenes sobre la historia moral de la propiedad publicado entre 2008 y 2014. El libro retoma la misma tensión entre libertad individual e intervención estatal presente en su conversación con Lacalle.