El emperador Adriano dejó esta reflexión sobre la vida: «Construir es colaborar con la tierra es poner la marca humana en un paisaje que quedará modificado para siempre»

«Construir es colaborar con la tierra, es poner la marca humana en un paisaje que quedará modificado para siempre». Esta reflexión del emperador Adriano resume una manera de entender la arquitectura que va mucho más allá de levantar edificios. El emperador romano, conocido por su interés por las artes, los viajes y la cultura, encontró en las construcciones una forma de transformar el territorio y dejar una huella que podía sobrevivir durante generaciones.

Construir también es dejar huella

La reflexión parte de una idea sencilla, ya que cada vez que el ser humano construye algo, modifica el lugar que lo rodea. Una vivienda, un camino, un puente o una ciudad alteran un paisaje que antes tenía otra forma. Por eso, construir implica asumir que aquello que se hace en el presente puede permanecer durante mucho más tiempo que quienes participaron en su creación.

Adriano plantea así la arquitectura como una especie de diálogo con la tierra. No se trata únicamente de dominar el espacio, sino de integrarse en él y transformarlo para las generaciones futuras. Una construcción puede terminar convirtiéndose en parte inseparable del paisaje y llegar a contar la historia de una sociedad mucho después de que sus protagonistas hayan desaparecido.

El emperador que transformó Roma

La reflexión adquiere todavía más sentido cuando se observa la relación del propio Adriano con la arquitectura. El emperador gobernó el Imperio romano entre los años 117 y 138 y estuvo detrás de numerosos proyectos constructivos. Durante su reinado se completaron o transformaron algunas de las obras más importantes de Roma, entre ellas el Panteón, cuya estructura actual pertenece a la época de Adriano.

Uno de los grandes ejemplos de su legado es también Villa Adriana, en Tívoli. El enorme complejo combinaba edificios, jardines, estanques y espacios inspirados en diferentes culturas conocidas por los romanos. La UNESCO reconoce el conjunto como uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura imperial romana y destaca precisamente la integración entre arquitectura y paisaje.

La frase también puede trasladarse al mundo actual. Las ciudades contemporáneas continúan modificando constantemente el territorio mediante carreteras, viviendas, parques, rascacielos e infraestructuras. Cada decisión urbanística determina cómo será un espacio durante décadas y puede influir incluso en generaciones que todavía no existen.