El Barcelona respira con sus lesionados

El Barcelona respira, de momento, con sus lesionados durante este novedoso parón de selecciones. Raphinha y Eric García tuvieron que abandonar las concentraciones de Brasil y España, pero ambas molestias se han quedado en eso, en molestias. Los dos jugadores, al igual que Joan García, podrían estar listos para el primer partido del equipo culé tras el parón ante el Getafe en el Camp Nou.

Hansi Flick ha sentido un gran alivio en las últimas horas. El gran temor de los clubes y de los entrenadores en cada parón son las lesiones de sus jugadores. El riesgo con sus selecciones aumenta, y los clubes tiemblan. Y más en este novedoso parón con dos fines de semana consecutivos sin competiciones nacionales.

Dos son los jugadores del Barcelona que han tenido que abandonar las concentraciones de sus selecciones durante este parón. Eric García la de España y Raphinha la de Brasil.

Alivio con Eric y Raphinha

El defensa español iba a ser titular contra Inglaterra, pero se cayó del once por unas molestias en su rodilla. Abandonó la concentración por precaución y su posible lesión se ha quedado en un susto. Primer respiro para Flick, que podrá contar con Eric para el duelo del día 10 de octubre contra el Getafe. Otra cosa es que el técnico alemán decida darle descanso. Pero lo tendrá disponible.

Por otro lado, Raphinha, tras su gran inicio de temporada con el Barça, jugó 90 minutos en el primer amistoso de Brasil ante Australia. Y 45 minutos en el segundo. Hasta que se lesionó. Las pruebas médicas en la Ciudad Deportiva culé confirmaron que solamente sufre un edema. Otro susto y otro respiro para Flick.

Raphinha también estará disponible para jugar ante el Getafe. Aunque no se descarta que pueda descansar con el apretado calendario que le viene al Barcelona en el mes de octubre. Con dos duelos de Champions ante Galatasaray y PSG fuera de casa, la visita al Betis y el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou.

Y por último, no menos importante, está el caso de Joan García. Su lesión en el menisco solamente le ha provocado perderse un partido, el de Sevilla, más la segunda mitad contra el Racing. Este largo parón le ha permitido recuperarse con normalidad y también podría llegar ante el Getafe. Tres piezas claves para Hansi Flick, una por línea. Siguen lesionados De Jong, que podría volver a mediados de este mes, Christensen y Roony.