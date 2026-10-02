La lesión de Raphinha con Brasil queda en nada: sólo sufre un edema y el Barcelona no le descarta para la vuelta del parón

El Barcelona respira con Raphinha. El delantero sólo sufre el edema muscular que le hizo abandonar la concentración con Brasil y volver a España. Después de someterse a pruebas en la ciudad deportiva culé, se ha desvelado que no tiene nada más. Se descarta, por tanto, que haya una lesión muscular de mayor gravedad y el jugador podrá volver a las órdenes de Flick una vez que el edema se reabsorba. No está descartado para el próximo compromiso del Barça, ante el Getafe el 10 de octubre.

El delantero tuvo que abandonar la gira de Brasil por Asia y Oceanía durante este largo parón internacional. En el segundo amistoso contra Australia, el jugador del Barça fue sustituido antes del descanso, encendiendo las alarmas en la Ciudad Condal. Regresó a Barcelona para someterse a pruebas y comenzar su recuperación, con la expectación puesta en saber cuál era el alcance de su percance y si corría riesgo el Clásico del próximo 25 de octubre.

A un mes vista, parecía que llegar al duelo ante el Real Madrid era el principal objetivo del ariete, que reconvertido en 9 está siendo uno de los grandes protagonistas en este inicio de temporada para los culés. Suma 14 goles en ocho partidos, además de haber marcado también con Brasil en uno de los partidos jugados contra Australia.

La CBF publicó un comunicado en el que informaba que Raphinha «se sometió a una prueba que reveló un pequeño edema muscular en la parte posterior de su muslo derecho». «Como medida de precaución y para favorecer su pronta recuperación, el jugador será excluido de la selección brasileña», informaron desde Brasil, dejando claro que no se correrían riesgos y que, por ello, no estaría en el próximo amistoso, contra India.

En la mañana del viernes, Raphinha llegaba en su coche a la ciudad deportiva del conjunto azulgrana. Se disponía a pasar los pertinentes exámenes médicos que revelasen el alcance de su lesión y, tras ello, el optimismo crece en el seno de la entidad. Las pruebas no han desvelado que, tras el edema, haya una lesión de mayor gravedad, por lo que podría llegar al partido del próximo fin de semana, ante el Getafe.