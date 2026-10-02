Escandalosa sanción a Colapinto: sólo pierde cinco puestos de 15 por su temeridad en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto no tuvo su mejor día en Azerbaiyán. El piloto buscó adelantar en la relanzada y se llevo por delante a Pierre Gasly y a Lando Norris, lo que provocó que los tres no pudieran continuar la carrera. La maniobra fue completamente temeraria y condicionó el domingo. Sin embargo, la FIA solo le ha sancionado con cinco posiciones en la parrilla del GP de Bahréin, aunque la penalización asciende a 15 puestos por cambiar algunas piezas de la unidad de potencia.

Alpine sabía que la imprudencia del argentino tendría consecuencias, así que han aprovechado para aumentar el rendimiento del motor. Su compañero de equipo no se olvidará del suceso, que no le permitió luchar desde la séptima posición. Lando Norris también fue muy crítico con el ex de Williams: «Cuesta mucho dinero, porque ahora hay que tirar a la basura todas las piezas de mi coche. Se debe suspender a la gente porque eso no es conducir».

El de McLaren fue un paso más allá y señaló que «hay pilotos que no deberían estar en la F1». La FIA ha demostrado que puede ser especialmente dura en algunas ocasiones, como con los famosos 20 segundos de sanción a Fernando Alonso en el 2024, donde interpretaron una supuesta ‘conducción peligrosa’ que penalizó a George Russell.

La penalización de los cinco puestos del argentino se conoció después de la carrera en Bakú. Los comisarios han tenido tiempo para evaluar la acción y ampliar el castigo, teniendo en cuenta que los de Enstone habían ampliado la sanción de forma consciente. Pese a ello, el piloto necesitará un fin de semana de ensueño para luchar por los puntos.

La relación de Colapinto y Gasly después del accidente

Un choque entre compañeros nunca es una noticia de buen gusto. El francés perdió una oportunidad clara para puntuar, pero no le guarda rencor al ex de Williams: «Sí, está todo bien. Quiero decir, ya sabés, en el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos».