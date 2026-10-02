El Manchester City prepara su defensa ante la Premier League con una nueva estrategia. La entidad estaría dispuesta a reconocer en su recurso que es un club estado financiado por Abu Dabi con el objetivo de evitar que el castigo por las más de 100 infracciones económicas investigadas sea todavía mayor. En este giro del mediático caso que tiene en vilo al fútbol británico y europeo, el conjunto citizen admitiría la verdadera procedencia de sus patrocinios inflados.

El City alegará que los fondos que recibieron determinados acuerdos comerciales procedían directamente del Gobierno de Abu Dabi. El matiz resulta fundamental para la defensa del club, ya que pretende demostrar que ese dinero no fue aportado de manera encubierta por el propietario, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, a través de Abu Dhabi United Group (ADUG). La entidad tratará de establecer así una diferencia entre reconocer el respaldo financiero de Abu Dabi y aceptar las acusaciones formuladas por la Premier League, las cuales sigue negando.

La resolución de la Comisión Independiente, que les declaró culpables de 114 de los 115 casos, se sumó un contundente comunicado de la Premier League señalando de nuevo su culpabilidad en todas las infracciones económicas cometidas. También el Gobierno de Reino Unido, en palabras de la ministra de Deportes, ha atacado al Manchester City. Ante esta compleja situación, la directiva citizen busca nuevas fórmulas para evitar el desastre deportivo en forma de sanción.

Nueva estrategia para un acorralado Manchester City

El reconocimiento de esa financiación no supondría, según la estrategia que recogen los medios británicos, aceptar que el Manchester City hubiera falseado sus ingresos. El club pretende defender que el origen de los fondos era conocido y que las cantidades cuestionadas no fueron inyectadas de manera directa por su propietario para inflar artificialmente determinados acuerdos comerciales. De esta forma, sus abogados buscarían reducir el alcance de las acusaciones que podrían derivar en sanciones deportivas que van desde la deducción de puntos hasta una posible expulsión de la Premier, pasando por la retirada de los títulos logrados en el periodo en el que se cometieron las infracciones.

El enfrentamiento entre el Manchester City y la Premier League se remonta a una investigación por parte de la liga que acabó con el equipo de Manchester enfrentando 115 cargos por irregularidades económicas. Las acusaciones se refieren a supuestas infracciones de las reglas financieras durante un periodo de nueve temporadas, entre 2009 y 2018, y abarcan cuestiones relacionadas con los ingresos por patrocinios, los gastos de la entidad y la falta de cooperación con los investigadores durante el proceso.

La nueva estrategia del City supone un giro en la estrategia de la directiva citizen, que durante sus años de éxito había tratado de acallar las críticas que les acusaban de ser un club estado y competir con recursos económicos prácticamente ilimitados. Admitir que los fondos inyectados al Manchester City provenían directamente del Gobierno de Abu Dabi apunta a ser uno de los ejes de su defensa. El vigente subcampeón de la Premier sigue defendiendo su inocencia, mientras el fútbol británico les señala con una contundencia digna de admiración.