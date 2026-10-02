Drama para Carlos Sainz con una posible suspensión del Dakar: «Se me van agotando las opciones»

El Rally Dakar de 2027 está en duda. Debido a los conflictos en Oriente Medio, la clásica carrera de enero podría no disputarse este año. Carlos Sainz, que ya lleva 19 a sus espaldas, admite que «sería una faena» porque «se van agotando las opciones».

El cuatro veces campeón de la competición (2010, 2018, 2020 y 2024) afronta con ilusión el icónico recorrido que da el pistoletazo de salida al año. Sainz se encuentra disputando el Rally de Marruecos y, a sus 64 años, tiene en el punto de mira su quinto triunfo en el gran escenario.

«Desde el día que acaba el Dakar estás ya pensando en el que viene; es una oportunidad al año y, sobre todo, para mí, que ya se van agotando las opciones», explicó el piloto madrileño con vistas a un campeonato que se acerca con el paso del tiempo.

Las opciones de Carlos Sainz en el Dakar

«Pero ojalá podamos ir. Primero, ojalá se resuelva el conflicto, que no ayuda a nada. Y luego, si podemos ir, sería estupendo», confirmó a Europa Press durante el Rally de Marruecos. Sainz, miembro del equipo Ford, hace un esfuerzo cada temporada por medirse de tú a tú con los mayores expertos en rally del planeta.

Deja claro que la persona encargada de tomar la decisión será consciente de la magnitud del evento, además de los problemas en Oriente Medio. «Hablará con los gobiernos, valorará la situación y hay que respetar lo que decidan», respondió el laureado piloto español.

El Rally Dakar de 2027 se disputará del 1 al 15 de enero en Arabia Saudí. El icónico escenario sigue en duda por un conflicto que no hace sino crecer con el paso del tiempo. Con un Carlos Sainz siempre favorito en la categoría de las cuatro ruedas, quizá sea una de las últimas oportunidades de ver a la leyenda del deporte español dar alegrías en uno de los circuitos más exigentes de todo el calendario.