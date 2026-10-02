La igualdad llega al tenis: mujeres y hombres cobrarán lo mismo en los Masters 1.000 en 2027

El tenis es uno de los deportes con menos diferencias entre hombres y mujeres, algo que ha generado cierta polémica dentro del circuito. La WTA ha dado un gran paso para potenciar la modalidad femenina, ya que han conseguido que se igualen por primera vez los premios económicos en todos sus torneos combinados de la categoría WTA 1000. Esta medida entrará en vigor a partir del 2027.

Roma, Canadá y Cincinnati serán los primeros Masters 1.000 que estarán equiparados a nivel salarial. Esto supone un cambio radical para las tenistas del circuito profesional, que recibirán un beneficio extra por sus logros, algo que ya hacían en Indian Wells, Madrid, Pekín y Miami. El 2028 está abierto a cambios en función de los resultados.

La WTA ha querido ir un paso más allá y ha creado un fondo de inversión para los torneos, el Tournament Investment Fund. Esta medida está pensada para brindar apoyo financiero a determinados mercados. Por el momento no se ha anunciado el importe de dicho fondo.

Este aumento de los beneficios para las jugadoras va de la mano con un importante respiro en el calendario, que también ha sufrido algunas modificaciones que se aplicarán a partir del 2027. Se reducirán de seis a cuatro el número de torneos 500 que las tenistas del top 50 tienen que disputar de forma anual. Esto representa un compromiso base de 14 torneos WTA junto a los cuatro Grand Slam del año.

La WTA presume su logro

El tenis femenino ha dado un paso determinante en su historia. La presidenta de la WTA, Valerie Camillo, expone el alcance de esta medida: «Hemos escuchado las opiniones de las jugadoras sobre las exigencias del calendario y hemos respondido con una reducción significativa de los compromisos. Lograr la igualdad en los premios en metálico en todos los torneos WTA 1000 es un hito importante para el tenis». Evidentemente, los beneficios extra por patrocinadores dependen de cada deportista de forma individual.