Sorpresón: Sabalenka cae ante Rybakina y pierde en la final de Australia por segundo año

Sorpresón en el tenis femenino. Elena Rybakina arrebató este sábado el Open de Australia a una Aryna Sabalenka que cayó en la final de Melbourne por segundo año consecutivo tras perder en la de 2025 frente a la estadounidense Madison Keys. La tenista kazaja se impuso en tres sets (6-4, 4-6 y 6-4) y después de remontar una desventaja de tres juegos en contra en una última manga que marchaba 3-0 a favor de la bielorrusa, número uno del mundo según el ranking WTA.

La jugadora de 26 años nacida en Moscú logra así su segundo Grand Slam tras ganar Wimbledon en 2022. Además, Rybakina se cobró su venganza contra Sabalenka en la Rod Laver, donde la bielorrusa le quitó la victoria hace tres años. El rostro de la número uno lo decía todo, y es que se está acostumbrando a perder en finales. Aparte de la de Australia 2025, el curso pasado también cayó en Roland Garros ante la estadounidense Coco Gauff.

«Gracias a mi equipo por disfrutar viendo como pierdo», decía resignada Sabalenka, bicampeona en Melbourne (2023 y 2024) tras acariciar su tercer Open de Australia.