El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, cargó con dureza este lunes contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de conocerse que acudiría a la gala de los Oscars de Hollywood con cargo a los presupuestos públicos.

«¿Qué carajo pinta Yolanda Díaz en los Oscars de Hollywood? Esa es la pregunta que llevo haciéndome varias horas», arrancó Inda, quien confesó haberse «pellizcado» al leer la noticia en la agenda oficial del Gobierno, convencido de que se trataba de una inocentada.

El periodista fue taxativo sobre las funciones de una ministra de Trabajo: «Está para que haya buenas relaciones entre patronal y sindicatos, para que haya cada vez más empleo y de mejor calidad, para legislar laboralmente. Pero desde luego no está para pegarse la vida padre ni para viajar con cargo a nuestros impuestos a Hollywood».

Inda calificó el viaje directamente de malversación: «Esto es un insulto a todos los españoles, pero sobre todo para todos los que pagamos impuestos. Esto es un robo de dinero público. El dinero público no está para que una ministra se pegue el sueño de su vida en una gala de los Oscars».

El director de OKDIARIO señaló que, en todo caso, quien podría tener alguna justificación para acudir sería el ministro de Cultura —»y aun así sería dudoso»—, pero que la presencia de la titular de Trabajo en Los Ángeles «no tiene ningún sentido y es una malversación de caudales públicos de libro».

«Esto debe ser Hollywood y no España. Y no nos hemos enterado», concluyó Inda.