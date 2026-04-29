Precio de la gasolina hoy 29 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

La semana se mueve, y antes de que lo pensemos ya estamos a mitad de la misma, así que si tienes que coger el coche hoy miércoles y vives en Andalucía seguro que deseas saber dónde te va a resultar más barato repostar. Puede que sea una consulta que hagas ya casi a diario, pero si es la primera vez que te interesas por buscar las gasolineras más baratas, te queremos ayudar a dar con ellas si bien ahorrar unos céntimos puede ser lo que realmente, marque la diferencia.

No nos podemos olvidar del contexto actual con la Guerra de Irán que de alguna manera sigue marcando la actualidad y afecta a los mercados y al precio del combustible. En nuestro país, sin embargo, parece que la cosa se ha estabilizado un poco pero como decimos, todavía encontramos algunas diferencias en función de donde se llene el depósito, así que nada como consultar ahora los datos actualizados del Geoportal, herramienta que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica así que toma nota, porque estos son los precios para hoy miércoles 29 de abril en las principales ciudades de Andalucía:

Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Sevilla

Los precios de la gasolina para este 29 de abril si vives en Sevilla:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre . Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Sajardines . Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón km 3. Precio: 1,469 €/l.

. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón km 3. Precio: 1,469 €/l. E.S. Íñigo . Coria del Río. SE-647 km 8,320. Precio: 1,478 €/l.

. Coria del Río. SE-647 km 8,320. Precio: 1,478 €/l. Los Ventolines (AGLA) . Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,479 €/l.

. Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,479 €/l. Shell . Estepa. A-92 km 113,7. Precio: 1,519 €/l.

. Estepa. A-92 km 113,7. Precio: 1,519 €/l. Shell . Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,519 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,519 €/l. Astigi . Écija. A-4 km 450. Precio: 1,519 €/l.

. Écija. A-4 km 450. Precio: 1,519 €/l. Galp . Dos Hermanas (Quinto). Autovía Sevilla-Utrera km 2,5. Precio: 1,549 €/l.

. Dos Hermanas (Quinto). Autovía Sevilla-Utrera km 2,5. Precio: 1,549 €/l. Shell . Martín de la Jara. Polígono Las Majadas. Precio: 1,598 €/l.

. Martín de la Jara. Polígono Las Majadas. Precio: 1,598 €/l. Shell. La Roda de Andalucía. A-92 km 123. Precio: 1,619 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l. Astigi . Écija. A-4 km 450. Precio: 1,609 €/l.

. Écija. A-4 km 450. Precio: 1,609 €/l. Shell . Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,619 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,619 €/l. Los Ventolines (AGLA) . Pilas. Precio: 1,659 €/l.

. Pilas. Precio: 1,659 €/l. Sajardines . Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,669 €/l.

. Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,669 €/l. BP . Sevilla. N-IV km 531,5. Precio: 1,700 €/l.

. Sevilla. N-IV km 531,5. Precio: 1,700 €/l. Cepsa . Dos Hermanas. Avda. Andalucía, 230. Precio: 1,705 €/l.

. Dos Hermanas. Avda. Andalucía, 230. Precio: 1,705 €/l. Cepsa . Cazalla de la Sierra. A-432 km 45,5. Precio: 1,699 €/l.

. Cazalla de la Sierra. A-432 km 45,5. Precio: 1,699 €/l. Shell . La Roda de Andalucía. Precio: 1,779 €/l.

. La Roda de Andalucía. Precio: 1,779 €/l. Shell. Martín de la Jara. Precio: 1,798 €/l.

Diésel

E.S. Vistalegre . Utrera. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Precio: 1,579 €/l. Sajardines . Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,729 €/l.

. Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,729 €/l. Astigi . Écija. Precio: 1,739 €/l.

. Écija. Precio: 1,739 €/l. Los Ventolines (AGLA) . Pilas. Precio: 1,759 €/l.

. Pilas. Precio: 1,759 €/l. E.S. Íñigo . Coria del Río. Precio: 1,779 €/l.

. Coria del Río. Precio: 1,779 €/l. Shell . Estepa. Precio: 1,789 €/l.

. Estepa. Precio: 1,789 €/l. Galp . Dos Hermanas (Quinto). Precio: 1,789 €/l.

. Dos Hermanas (Quinto). Precio: 1,789 €/l. Shell . Martín de la Jara. Precio: 1,798 €/l.

. Martín de la Jara. Precio: 1,798 €/l. Shell . La Roda de Andalucía. Precio: 1,809 €/l.

. La Roda de Andalucía. Precio: 1,809 €/l. Shell. Los Palacios y Villafranca. Precio: 1,819 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Málaga

Cuánto cuesta hoy la gasolina y el diésel en el caso de vivir en Málaga:

Gasolina 95

Agla . Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. Precio: 1,449 €/l.

. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. Precio: 1,449 €/l. Lisbona Oil . Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1,459 €/l.

. Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1,459 €/l. Distreax-22 . Vélez-Málaga. C/ Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l.

. Vélez-Málaga. C/ Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l. Agla . Casarabonela. A-357 km 33,2. Precio: 1,487 €/l.

. Casarabonela. A-357 km 33,2. Precio: 1,487 €/l. Agla . Villanueva de la Concepción. Avda. Blas Infante. Precio: 1,489 €/l.

. Villanueva de la Concepción. Avda. Blas Infante. Precio: 1,489 €/l. Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avda. Las Américas. Precio: 1,489 €/l.

. Alhaurín de la Torre. Avda. Las Américas. Precio: 1,489 €/l. Agla . Alozaina. Ctra. Ronda-Málaga km 44. Precio: 1,520 €/l.

. Alozaina. Ctra. Ronda-Málaga km 44. Precio: 1,520 €/l. BP . Estepona. Avda. Juan Carlos I, 139. Precio: 1,635 €/l.

. Estepona. Avda. Juan Carlos I, 139. Precio: 1,635 €/l. BP. Rincón de la Victoria. N-340 km 252. Precio: 1,639 €/l.

Gasolina 98

Agla . Fuente de Piedra. A-92 km 132. Precio: 1,655 €/l.

. Fuente de Piedra. A-92 km 132. Precio: 1,655 €/l. Gueroil . Alhaurín de la Torre. Precio: 1,689 €/l.

. Alhaurín de la Torre. Precio: 1,689 €/l. E.S. Maridi . Cómpeta. MA-111 km 16,65. Precio: 1,689 €/l.

. Cómpeta. MA-111 km 16,65. Precio: 1,689 €/l. Shell . Coín. Avda. Reina Sofía. Precio: 1,698 €/l.

. Coín. Avda. Reina Sofía. Precio: 1,698 €/l. Carrefour . Antequera. N-343 km 65. Precio: 1,729 €/l.

. Antequera. N-343 km 65. Precio: 1,729 €/l. Lisbona Oil . Torre del Mar. Precio: 1,729 €/l.

. Torre del Mar. Precio: 1,729 €/l. Moeve . Cártama. Autovía Campillos-Málaga km 50,05. Precio: 1,739 €/l.

. Cártama. Autovía Campillos-Málaga km 50,05. Precio: 1,739 €/l. BP . Monda. A-355 km 20. Precio: 1,759 €/l.

. Monda. A-355 km 20. Precio: 1,759 €/l. BP . Estepona. Precio: 1,775 €/l.

. Estepona. Precio: 1,775 €/l. BP. Rincón de la Victoria. Precio: 1,779 €/l.

Diésel

Agla . Pizarra. Precio: 1,669 €/l.

. Pizarra. Precio: 1,669 €/l. Agla . Casarabonela. Precio: 1,678 €/l.

. Casarabonela. Precio: 1,678 €/l. Distreax-22 . Vélez-Málaga. Precio: 1,679 €/l.

. Vélez-Málaga. Precio: 1,679 €/l. Agla . Villanueva de la Concepción. Precio: 1,699 €/l.

. Villanueva de la Concepción. Precio: 1,699 €/l. Gueroil . Alhaurín de la Torre. Precio: 1,709 €/l.

. Alhaurín de la Torre. Precio: 1,709 €/l. Lisbona Oil . Torre del Mar. Precio: 1,709 €/l.

. Torre del Mar. Precio: 1,709 €/l. Agla . Alozaina. Precio: 1,750 €/l.

. Alozaina. Precio: 1,750 €/l. BP . Rincón de la Victoria. Precio: 1,759 €/l.

. Rincón de la Victoria. Precio: 1,759 €/l. BP . Estepona. Precio: 1,775 €/l.

. Estepona. Precio: 1,775 €/l. Agla. Fuente de Piedra. Precio: 1,745 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Cádiz

Las gasolineras más económicas para la zona de Cádiz hoy miércoles:

Gasolina 95

Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avda. Europa, s/n. Precio: 1,405 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avda. Europa, s/n. Precio: 1,405 €/l. E.S. Campo de Gibraltar . La Línea de la Concepción. Avda. de las Industrias, 40. Precio: 1,469 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avda. de las Industrias, 40. Precio: 1,469 €/l. DP . Vejer de la Frontera. C/ Santo Tomás de Villanueva, 4. Precio: 1,499 €/l.

. Vejer de la Frontera. C/ Santo Tomás de Villanueva, 4. Precio: 1,499 €/l. Carrefour . La Línea de la Concepción. Avda. de la Colonia, 9. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avda. de la Colonia, 9. Precio: 1,519 €/l. Carrefour . Jerez de la Frontera. N-IV km 641. Precio: 1,529 €/l.

. Jerez de la Frontera. N-IV km 641. Precio: 1,529 €/l. Carrefour . Arcos de la Frontera. N-342 km 26,8. Precio: 1,529 €/l.

. Arcos de la Frontera. N-342 km 26,8. Precio: 1,529 €/l. Galp . Barbate. CA-393 km 95,7. Precio: 1,529 €/l.

. Barbate. CA-393 km 95,7. Precio: 1,529 €/l. BP . Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este. Precio: 1,559 €/l.

. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este. Precio: 1,559 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-4 km 628,5. Precio: 1,569 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-4 km 628,5. Precio: 1,569 €/l. Carrefour. Algeciras. Ctra. Cádiz-Málaga km 106,25. Precio: 1,579 €/l.

Gasolina 98

Carrefour . Arcos de la Frontera. Precio: 1,669 €/l.

. Arcos de la Frontera. Precio: 1,669 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Precio: 1,669 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,669 €/l. Carrefour . Los Barrios. Precio: 1,669 €/l.

. Los Barrios. Precio: 1,669 €/l. Repsol . El Puerto de Santa María. A-2001 km 5. Precio: 1,675 €/l.

. El Puerto de Santa María. A-2001 km 5. Precio: 1,675 €/l. Carrefour . La Línea de la Concepción. Precio: 1,679 €/l.

. La Línea de la Concepción. Precio: 1,679 €/l. Carrefour . El Puerto de Santa María. Precio: 1,679 €/l.

. El Puerto de Santa María. Precio: 1,679 €/l. Carrefour . Jerez de la Frontera. Precio: 1,689 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,689 €/l. Carrefour . Algeciras. Precio: 1,719 €/l.

. Algeciras. Precio: 1,719 €/l. BP . Sanlúcar de Barrameda (Avda. Quinto Centenario). Precio: 1,749 €/l.

. Sanlúcar de Barrameda (Avda. Quinto Centenario). Precio: 1,749 €/l. BP. Sanlúcar de Barrameda (Bonanza). Precio: 1,749 €/l.

Diésel

Ballenoil . Jerez de la Frontera. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,605 €/l. E.S. Campo de Gibraltar . La Línea de la Concepción. Precio: 1,699 €/l.

. La Línea de la Concepción. Precio: 1,699 €/l. Galp . Barbate. Precio: 1,714 €/l.

. Barbate. Precio: 1,714 €/l. Carrefour . Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l. Carrefour . La Línea de la Concepción. Precio: 1,719 €/l.

. La Línea de la Concepción. Precio: 1,719 €/l. BP . Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l. Carrefour . Algeciras. Precio: 1,749 €/l.

. Algeciras. Precio: 1,749 €/l. Carrefour . Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l.

. Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l. DP. Vejer de la Frontera. Precio: 1,799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Córdoba

El precio de las gasolina que debes consultar para hoy miércoles, en la zona de Córdoba:

Gasolina 95

Enerplus . Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l. Enerplus . Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,399 €/l.

. Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,399 €/l. Petrosol . Puente Genil. C/ La Rambla, s/n. Precio: 1,449 €/l.

. Puente Genil. C/ La Rambla, s/n. Precio: 1,449 €/l. Santiago . Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5. Precio: 1,509 €/l.

. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5. Precio: 1,509 €/l. E.S. Los Llanos AGLA . Zamoranos. A-333 km 6. Precio: 1,519 €/l.

. Zamoranos. A-333 km 6. Precio: 1,519 €/l. Carrefour . Lucena. Polígono Los Polvillares, 1. Precio: 1,539 €/l.

. Lucena. Polígono Los Polvillares, 1. Precio: 1,539 €/l. Repsol . Hornachuelos. Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40. Precio: 1,539 €/l.

. Hornachuelos. Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40. Precio: 1,539 €/l. E.S. Ntra. Sra. del Rosario . La Guijarrosa. Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1. Precio: 1,549 €/l.

. La Guijarrosa. Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1. Precio: 1,549 €/l. Carburantes Premium . Córdoba. Parque Gabriel Ramos Bejarano, 110. Precio: 1,559 €/l.

. Córdoba. Parque Gabriel Ramos Bejarano, 110. Precio: 1,559 €/l. Eni. Córdoba. N-432 km 239,5. Precio: 1,569 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Precio: 1,489 €/l. Family Energy . Montilla. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Precio: 1,589 €/l. E.S. Los Llanos AGLA . Zamoranos. Precio: 1,629 €/l.

. Zamoranos. Precio: 1,629 €/l. Shell . Baena. Precio: 1,629 €/l.

. Baena. Precio: 1,629 €/l. Q8 . El Arrecife. Precio: 1,639 €/l.

. El Arrecife. Precio: 1,639 €/l. Carrefour . Lucena. Precio: 1,699 €/l.

. Lucena. Precio: 1,699 €/l. Repsol . Alcolea. Precio: 1,575 €/l.

. Alcolea. Precio: 1,575 €/l. Repsol . Córdoba. C/ Artesanos, 8. Precio: 1,729 €/l.

. Córdoba. C/ Artesanos, 8. Precio: 1,729 €/l. Repsol . Almodóvar del Río. Precio: 1,725 €/l.

. Almodóvar del Río. Precio: 1,725 €/l. BP Las Tres Provincias. Valenzuela y Llanadas. Precio: 1,755 €/l.

Diésel

Enerplus . Córdoba. Precio: 1,699 €/l.

. Córdoba. Precio: 1,699 €/l. Enerplus . Lucena. Precio: 1,679 €/l.

. Lucena. Precio: 1,679 €/l. Petrosol . Puente Genil. Precio: 1,749 €/l.

. Puente Genil. Precio: 1,749 €/l. Eni . Córdoba. Precio: 1,779 €/l.

. Córdoba. Precio: 1,779 €/l. Santiago . Fuente Palmera. Precio: 1,789 €/l.

. Fuente Palmera. Precio: 1,789 €/l. Carburantes Premium . Córdoba. Precio: 1,789 €/l.

. Córdoba. Precio: 1,789 €/l. Carrefour . Lucena. Precio: 1,799 €/l.

. Lucena. Precio: 1,799 €/l. Repsol . Hornachuelos. Precio: 1,799 €/l.

. Hornachuelos. Precio: 1,799 €/l. E.S. Los Llanos AGLA . Zamoranos. Precio: 1,799 €/l.

. Zamoranos. Precio: 1,799 €/l. E.S. Ntra. Sra. del Rosario. La Guijarrosa. Precio: 1,819 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Granada

En el caso de vivir en Granada, estos son los precios más económicos:

Gasolina 95

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l. BP . Baza. Carretera Benamaurel s/n. Precio: 1,425 €/l.

. Baza. Carretera Benamaurel s/n. Precio: 1,425 €/l. Estación de Servicio Puerta Guadix 292 . Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,459 €/l.

. Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,459 €/l. Shell . Atarfe. N-432 km 431. Precio: 1,485 €/l.

. Atarfe. N-432 km 431. Precio: 1,485 €/l. E.S. Mirador de Poqueira . Pampaneira. GR-421 km 54,074. Precio: 1,535 €/l.

. Pampaneira. GR-421 km 54,074. Precio: 1,535 €/l. Cepsa . Baza. Paraje Casasola (A-92). Precio: 1,539 €/l.

. Baza. Paraje Casasola (A-92). Precio: 1,539 €/l. E.S. San José . Galera. A-330 km 21. Precio: 1,579 €/l.

. Galera. A-330 km 21. Precio: 1,579 €/l. BP Guadix Sur . Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,595 €/l.

. Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,595 €/l. BP Ogiplata . Ogíjares. Ctra. Granada km 2,8. Precio: 1,615 €/l.

. Ogíjares. Ctra. Granada km 2,8. Precio: 1,615 €/l. Airport Granada. Santa Fe. Ctra. Aeropuerto km 0,5. Precio: 1,729 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Precio: 1,595 €/l. E.S. San José . Galera. Precio: 1,689 €/l.

. Galera. Precio: 1,689 €/l. E.S. Mirador de Poqueira . Pampaneira. Precio: 1,715 €/l.

. Pampaneira. Precio: 1,715 €/l. BP E.S. Alpujarra . Órgiva. Precio: 1,729 €/l.

. Órgiva. Precio: 1,729 €/l. BP Guadix Sur . Guadix. Precio: 1,735 €/l.

. Guadix. Precio: 1,735 €/l. Galp . Huétor Tájar. Precio: 1,739 €/l.

. Huétor Tájar. Precio: 1,739 €/l. Repsol . La Calahorra. Precio: 1,749 €/l.

. La Calahorra. Precio: 1,749 €/l. BP Ogiplata . Ogíjares. Precio: 1,755 €/l.

. Ogíjares. Precio: 1,755 €/l. Repsol . Motril. Precio: 1,789 €/l.

. Motril. Precio: 1,789 €/l. Airport Granada. Santa Fe. Precio: 1,823 €/l.

Diésel

BP . Baza. Precio: 1,645 €/l.

. Baza. Precio: 1,645 €/l. Alcampo . Granada. Precio: 1,665 €/l.

. Granada. Precio: 1,665 €/l. Estación de Servicio Puerta Guadix 292 . Guadix. Precio: 1,679 €/l.

. Guadix. Precio: 1,679 €/l. Shell . Atarfe. Precio: 1,739 €/l.

. Atarfe. Precio: 1,739 €/l. E.S. Mirador de Poqueira . Pampaneira. Precio: 1,765 €/l.

. Pampaneira. Precio: 1,765 €/l. E.S. San José . Galera. Precio: 1,789 €/l.

. Galera. Precio: 1,789 €/l. BP Guadix Sur . Guadix. Precio: 1,789 €/l.

. Guadix. Precio: 1,789 €/l. Cepsa . Baza. Precio: 1,799 €/l.

. Baza. Precio: 1,799 €/l. BP Ogiplata . Ogíjares. Precio: 1,809 €/l.

. Ogíjares. Precio: 1,809 €/l. Airport Granada. Santa Fe. Precio: 1,936 €/l.

Cómo encontrar las gasolineras más baratas en Andalucía

Acabamos de ver cuáles son los precios de la gasolina en ciudades como Málaga o Sevilla, pero si deseas hacer consulta en otra hora o cualquier otro día, tenemos la antes mencionada herramienta del Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica y donde vas a poder buscar por zona o tipo de combustible y ver como resultado, un listado como el que tienes arriba, así como en un mapa con los precios actualizados tal y como vemos en este ejemplo de :