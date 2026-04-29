Precio de la gasolina hoy 29 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Si vives en Andalucía, estas son las gasolineras más baratas en las principales ciudades
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La semana se mueve, y antes de que lo pensemos ya estamos a mitad de la misma, así que si tienes que coger el coche hoy miércoles y vives en Andalucía seguro que deseas saber dónde te va a resultar más barato repostar. Puede que sea una consulta que hagas ya casi a diario, pero si es la primera vez que te interesas por buscar las gasolineras más baratas, te queremos ayudar a dar con ellas si bien ahorrar unos céntimos puede ser lo que realmente, marque la diferencia.
No nos podemos olvidar del contexto actual con la Guerra de Irán que de alguna manera sigue marcando la actualidad y afecta a los mercados y al precio del combustible. En nuestro país, sin embargo, parece que la cosa se ha estabilizado un poco pero como decimos, todavía encontramos algunas diferencias en función de donde se llene el depósito, así que nada como consultar ahora los datos actualizados del Geoportal, herramienta que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica así que toma nota, porque estos son los precios para hoy miércoles 29 de abril en las principales ciudades de Andalucía:
Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Sevilla
Los precios de la gasolina para este 29 de abril si vives en Sevilla:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón km 3. Precio: 1,469 €/l.
- E.S. Íñigo. Coria del Río. SE-647 km 8,320. Precio: 1,478 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Estepa. A-92 km 113,7. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,519 €/l.
- Astigi. Écija. A-4 km 450. Precio: 1,519 €/l.
- Galp. Dos Hermanas (Quinto). Autovía Sevilla-Utrera km 2,5. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. Martín de la Jara. Polígono Las Majadas. Precio: 1,598 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. A-92 km 123. Precio: 1,619 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.
- Astigi. Écija. A-4 km 450. Precio: 1,609 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte. Precio: 1,619 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Precio: 1,659 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,669 €/l.
- BP. Sevilla. N-IV km 531,5. Precio: 1,700 €/l.
- Cepsa. Dos Hermanas. Avda. Andalucía, 230. Precio: 1,705 €/l.
- Cepsa. Cazalla de la Sierra. A-432 km 45,5. Precio: 1,699 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. Precio: 1,779 €/l.
- Shell. Martín de la Jara. Precio: 1,798 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Precio: 1,579 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Precio: 1,729 €/l.
- Astigi. Écija. Precio: 1,739 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Precio: 1,759 €/l.
- E.S. Íñigo. Coria del Río. Precio: 1,779 €/l.
- Shell. Estepa. Precio: 1,789 €/l.
- Galp. Dos Hermanas (Quinto). Precio: 1,789 €/l.
- Shell. Martín de la Jara. Precio: 1,798 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. Precio: 1,809 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Precio: 1,819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Málaga
Cuánto cuesta hoy la gasolina y el diésel en el caso de vivir en Málaga:
Gasolina 95
- Agla. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. Precio: 1,449 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1,459 €/l.
- Distreax-22. Vélez-Málaga. C/ Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,469 €/l.
- Agla. Casarabonela. A-357 km 33,2. Precio: 1,487 €/l.
- Agla. Villanueva de la Concepción. Avda. Blas Infante. Precio: 1,489 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avda. Las Américas. Precio: 1,489 €/l.
- Agla. Alozaina. Ctra. Ronda-Málaga km 44. Precio: 1,520 €/l.
- BP. Estepona. Avda. Juan Carlos I, 139. Precio: 1,635 €/l.
- BP. Rincón de la Victoria. N-340 km 252. Precio: 1,639 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Fuente de Piedra. A-92 km 132. Precio: 1,655 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Precio: 1,689 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. MA-111 km 16,65. Precio: 1,689 €/l.
- Shell. Coín. Avda. Reina Sofía. Precio: 1,698 €/l.
- Carrefour. Antequera. N-343 km 65. Precio: 1,729 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Precio: 1,729 €/l.
- Moeve. Cártama. Autovía Campillos-Málaga km 50,05. Precio: 1,739 €/l.
- BP. Monda. A-355 km 20. Precio: 1,759 €/l.
- BP. Estepona. Precio: 1,775 €/l.
- BP. Rincón de la Victoria. Precio: 1,779 €/l.
Diésel
- Agla. Pizarra. Precio: 1,669 €/l.
- Agla. Casarabonela. Precio: 1,678 €/l.
- Distreax-22. Vélez-Málaga. Precio: 1,679 €/l.
- Agla. Villanueva de la Concepción. Precio: 1,699 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Precio: 1,709 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Precio: 1,709 €/l.
- Agla. Alozaina. Precio: 1,750 €/l.
- BP. Rincón de la Victoria. Precio: 1,759 €/l.
- BP. Estepona. Precio: 1,775 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Precio: 1,745 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Cádiz
Las gasolineras más económicas para la zona de Cádiz hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avda. Europa, s/n. Precio: 1,405 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Avda. de las Industrias, 40. Precio: 1,469 €/l.
- DP. Vejer de la Frontera. C/ Santo Tomás de Villanueva, 4. Precio: 1,499 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avda. de la Colonia, 9. Precio: 1,519 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. N-IV km 641. Precio: 1,529 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. N-342 km 26,8. Precio: 1,529 €/l.
- Galp. Barbate. CA-393 km 95,7. Precio: 1,529 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-4 km 628,5. Precio: 1,569 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Ctra. Cádiz-Málaga km 106,25. Precio: 1,579 €/l.
Gasolina 98
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Precio: 1,669 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Precio: 1,669 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Precio: 1,669 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. A-2001 km 5. Precio: 1,675 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Precio: 1,679 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Precio: 1,679 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Precio: 1,689 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Precio: 1,719 €/l.
- BP. Sanlúcar de Barrameda (Avda. Quinto Centenario). Precio: 1,749 €/l.
- BP. Sanlúcar de Barrameda (Bonanza). Precio: 1,749 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Precio: 1,605 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Precio: 1,699 €/l.
- Galp. Barbate. Precio: 1,714 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Precio: 1,719 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Precio: 1,749 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l.
- DP. Vejer de la Frontera. Precio: 1,799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Córdoba
El precio de las gasolina que debes consultar para hoy miércoles, en la zona de Córdoba:
Gasolina 95
- Enerplus. Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,399 €/l.
- Petrosol. Puente Genil. C/ La Rambla, s/n. Precio: 1,449 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla km 0,5. Precio: 1,509 €/l.
- E.S. Los Llanos AGLA. Zamoranos. A-333 km 6. Precio: 1,519 €/l.
- Carrefour. Lucena. Polígono Los Polvillares, 1. Precio: 1,539 €/l.
- Repsol. Hornachuelos. Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40. Precio: 1,539 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. La Guijarrosa. Carrera Aldea Quintana-Puente Genil km 10,1. Precio: 1,549 €/l.
- Carburantes Premium. Córdoba. Parque Gabriel Ramos Bejarano, 110. Precio: 1,559 €/l.
- Eni. Córdoba. N-432 km 239,5. Precio: 1,569 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Montilla. Precio: 1,589 €/l.
- E.S. Los Llanos AGLA. Zamoranos. Precio: 1,629 €/l.
- Shell. Baena. Precio: 1,629 €/l.
- Q8. El Arrecife. Precio: 1,639 €/l.
- Carrefour. Lucena. Precio: 1,699 €/l.
- Repsol. Alcolea. Precio: 1,575 €/l.
- Repsol. Córdoba. C/ Artesanos, 8. Precio: 1,729 €/l.
- Repsol. Almodóvar del Río. Precio: 1,725 €/l.
- BP Las Tres Provincias. Valenzuela y Llanadas. Precio: 1,755 €/l.
Diésel
- Enerplus. Córdoba. Precio: 1,699 €/l.
- Enerplus. Lucena. Precio: 1,679 €/l.
- Petrosol. Puente Genil. Precio: 1,749 €/l.
- Eni. Córdoba. Precio: 1,779 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Precio: 1,789 €/l.
- Carburantes Premium. Córdoba. Precio: 1,789 €/l.
- Carrefour. Lucena. Precio: 1,799 €/l.
- Repsol. Hornachuelos. Precio: 1,799 €/l.
- E.S. Los Llanos AGLA. Zamoranos. Precio: 1,799 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. La Guijarrosa. Precio: 1,819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de abril en Granada
En el caso de vivir en Granada, estos son los precios más económicos:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.
- BP. Baza. Carretera Benamaurel s/n. Precio: 1,425 €/l.
- Estación de Servicio Puerta Guadix 292. Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,459 €/l.
- Shell. Atarfe. N-432 km 431. Precio: 1,485 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. GR-421 km 54,074. Precio: 1,535 €/l.
- Cepsa. Baza. Paraje Casasola (A-92). Precio: 1,539 €/l.
- E.S. San José. Galera. A-330 km 21. Precio: 1,579 €/l.
- BP Guadix Sur. Guadix. A-92 km 292,5. Precio: 1,595 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Ctra. Granada km 2,8. Precio: 1,615 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Ctra. Aeropuerto km 0,5. Precio: 1,729 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Precio: 1,595 €/l.
- E.S. San José. Galera. Precio: 1,689 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Precio: 1,715 €/l.
- BP E.S. Alpujarra. Órgiva. Precio: 1,729 €/l.
- BP Guadix Sur. Guadix. Precio: 1,735 €/l.
- Galp. Huétor Tájar. Precio: 1,739 €/l.
- Repsol. La Calahorra. Precio: 1,749 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Precio: 1,755 €/l.
- Repsol. Motril. Precio: 1,789 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Precio: 1,823 €/l.
Diésel
- BP. Baza. Precio: 1,645 €/l.
- Alcampo. Granada. Precio: 1,665 €/l.
- Estación de Servicio Puerta Guadix 292. Guadix. Precio: 1,679 €/l.
- Shell. Atarfe. Precio: 1,739 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Precio: 1,765 €/l.
- E.S. San José. Galera. Precio: 1,789 €/l.
- BP Guadix Sur. Guadix. Precio: 1,789 €/l.
- Cepsa. Baza. Precio: 1,799 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Precio: 1,809 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Precio: 1,936 €/l.
Cómo encontrar las gasolineras más baratas en Andalucía
Acabamos de ver cuáles son los precios de la gasolina en ciudades como Málaga o Sevilla, pero si deseas hacer consulta en otra hora o cualquier otro día, tenemos la antes mencionada herramienta del Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica y donde vas a poder buscar por zona o tipo de combustible y ver como resultado, un listado como el que tienes arriba, así como en un mapa con los precios actualizados tal y como vemos en este ejemplo de :