Israel e Irán anuncian el cese de los ataques, pero dejan la posibilidad abierta a reanudarlos

Israel e Irán han anunciado el cese de sus ataques tras el llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, de terminar «inmediatamente» los bombardeos. Sin embargo, Irán ha advertido de que el cese sólo se mantendrá si no hay más ataques contra Líbano.

«Tras las agresiones y atrocidades del brutal régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye, perpetradas con el apoyo del criminal Estados Unidos, las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo del oprimido pueblo libanés, dieron una contundente respuesta a este régimen», han dicho. Así, resaltan que Israel «y los que lo apoyan» deberían «aprender una lección de esto» y ha subrayado que Irán ha decidido «detener las operaciones».

Las Fuerzas Armadas iraníes han manifestado sin embargo que «si las agresiones y las atrocidades continúan, también en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes». El mensaje llega horas después de ataques cruzados y de que Trump exigiera el fin de los bombardeos.

Israel cesa ataques, aunque con condiciones

Por su parte, un alto funcionario israelí ha afirmado el cese de los ataques también. El funcionario ha añadido que, si continúan los ataques de Hezbolá contra ciudades israelíes, Israel atacará los suburbios del sur de Beirut.