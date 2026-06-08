Israel e Irán anuncian el cese de los ataques, pero dejan la posibilidad abierta a reanudarlos
Irán ha advertido de que el cese sólo se mantendrá si no hay más ataques contra Líbano
Israel e Irán han anunciado el cese de sus ataques tras el llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, de terminar «inmediatamente» los bombardeos. Sin embargo, Irán ha advertido de que el cese sólo se mantendrá si no hay más ataques contra Líbano.
«Tras las agresiones y atrocidades del brutal régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye, perpetradas con el apoyo del criminal Estados Unidos, las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo del oprimido pueblo libanés, dieron una contundente respuesta a este régimen», han dicho. Así, resaltan que Israel «y los que lo apoyan» deberían «aprender una lección de esto» y ha subrayado que Irán ha decidido «detener las operaciones».
Las Fuerzas Armadas iraníes han manifestado sin embargo que «si las agresiones y las atrocidades continúan, también en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes». El mensaje llega horas después de ataques cruzados y de que Trump exigiera el fin de los bombardeos.
Israel cesa ataques, aunque con condiciones
Por su parte, un alto funcionario israelí ha afirmado el cese de los ataques también. El funcionario ha añadido que, si continúan los ataques de Hezbolá contra ciudades israelíes, Israel atacará los suburbios del sur de Beirut.
Así lo indica un informe del Canal 12, citando al alto funcionario israelí. También ha indicado que los ataques israelíes en el sur de Líbano continuarán con plena intensidad en los próximos días.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes. La llamada tuvo lugar antes de que Trump publicara en redes sociales que Israel e Irán estaban buscando un alto el fuego inmediato, ha añadido el funcionario.