Trump exige a Israel e Irán que detengan sus ataques de manera «inmediata»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este lunes a Israel e Irán a detener de manera «inmediata» las hostilidades tras el intenso intercambio de ataques registrado en las últimas horas, una escalada que amenaza con hacer descarrilar el frágil alto el fuego alcanzado entre las partes el pasado mes de abril y que había contribuido a reducir temporalmente la tensión en la región.

A través de un breve mensaje difundido en su red social, el mandatario estadounidense ha lanzado un llamamiento directo a ambos países para que cesen las operaciones militares. «Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato», señala Trump, en referencia al recrudecimiento del conflicto que se ha producido desde la noche del domingo y que ha vuelto a situar a Oriente Medio en una situación de máxima incertidumbre.

La nueva ola de violencia se desencadenó después de que Israel intensificara sus bombardeos sobre Beirut, especialmente en los barrios del sur de la capital libanesa, una zona considerada estratégica por el eje de aliados regionales de Teherán. Las autoridades iraníes habían advertido previamente que cualquier ataque de gran envergadura contra estas áreas constituía una «línea roja», por lo que la ofensiva israelí fue interpretada como una provocación directa que exigía una respuesta.

Horas después, Israel informó de la detección y el lanzamiento de proyectiles procedentes de territorio iraní dirigidos contra distintas zonas del país. Según las autoridades israelíes, estos ataques habrían sido una represalia por los bombardeos realizados sobre Beirut. La situación evolucionó rápidamente hacia una nueva fase de confrontación abierta, con ambas partes intercambiando acusaciones y acciones militares.

En respuesta a los ataques iraníes, el Ejército israelí llevó a cabo nuevos bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán. Entre ellos destacó una operación contra un complejo petroquímico situado en la provincia de Juzestán, en el oeste del país, una infraestructura considerada clave para la economía iraní. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber respondido atacando instalaciones industriales similares en la ciudad israelí de Haifa, uno de los principales centros económicos e industriales del país.

Ante el riesgo de una escalada aún mayor, Trump reitera su posición favorable a la contención y vuelve a reclamar moderación a ambas partes. El presidente estadounidense ya se había mostrado contrario a una respuesta militar israelí de gran alcance tras los ataques directos lanzados por Irán contra territorio israelí, argumentando que una represalia podría cerrar cualquier posibilidad de alcanzar una solución diplomática.