El Congreso de EEUU prueba limitar los poderes de Trump en la guerra de Irán

La Cámara de Representantes de EEUU (Congreso) ha aprobado este miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente del país, Donald Trump, en la guerra de Irán, lo que significa, de hecho, una reprimenda al líder republicano por la forma en que dirige el conflicto.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump, tanto en la Cámara como en el Senado, una campaña que ha ido ganando gradualmente más apoyo del Partido Republicano en las últimas semanas.

La medida aprobada por el Congreso, conocida como una resolución concurrente, debe ser aprobada por ambas cámaras, pero no tendría que ser firmada por Trump, asegura la CNN.

La votación ha reflejado un resultado de 215 votos a favor de limitar los poderes de Trump, frente a 208, con los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson cruzando líneas de partido para apoyar la resolución.

La resolución fue presentada por el representante demócrata de Nueva York Gregory Meeks, el miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Esta votación estaba programada para el 21 de mayo, pero fue cancelada abruptamente por los líderes republicanos justo cuando su partido estaba a punto de perder la votación debido a varias ausencias.

Antes de la votación de este miércoles, Johnson defendió la oposición de algunos legisladores republicanos a restringir los poderes de guerra de Trump en Irán, advirtiendo de que podría tener un impacto «muy negativo» en las negociaciones.

“Creo que es una perspectiva muy peligrosa quitarle a la administración y al comandante en jefe ahora mismo la capacidad de negociar. Eso es lo que esto hace. Esto, esto nos debilita, nuestra posición y nuestra influencia en la negociación de la paz en esa situación. La ‘Operación Furia Épica’ ha concluido”, dijo a CNN.

«El presidente está ahora en el proceso de concluir un acuerdo de paz, y tenemos que permitirle el margen para hacerlo, y creo que una resolución sobre poderes de guerra en este momento es muy inoportuna, y algo muy, muy negativo y peligroso para el país», dijo.

De hecho, el propio Trump ha declarado este miércoles que no descarta que se firme este fin de semana el acuerdo con Irán para ampliar 60 días el alto el fuego y negociar una paz duradera.