Trump anuncia un principio de acuerdo de paz con Irán y confirma la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este sábado en redes sociales un principio de acuerdo de paz con la dictadura de los ayatolás de Irán y ha confirmado la reapertura del estrecho de Ormuz. El presidente de EEUU ha asegurado que el pacto está «prácticamente negociado» tras hablar con líderes árabes, Pakistán, Turquía e Israel y dice que los detalles finales se anunciarán «próximamente». Trump ha anunciado el principio de acuerdo horas después de lanzar un ultimátum a los ayatolás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado desde el Despacho Oval un principio de acuerdo internacional sobre Irán que, según ha asegurado, incluirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y un memorando de entendimiento orientado a la paz regional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales tras una ronda de conversaciones telefónicas con varios líderes de Oriente Medio y aliados clave, Trump ha afirmado que el pacto está «en gran medida negociado», aunque todavía pendiente de la finalización de sus últimos detalles técnicos y diplomáticos.

«Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados», ha señalado el mandatario estadounidense.

Conversaciones con líderes regionales

Trump ha detallado que participó en una conversación conjunta con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente emiratí Mohammed bin Zayed, el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el mariscal de campo pakistaní Asim Munir, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi, el rey Abdalá II de Jordania y el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Baréin.

Según la Casa Blanca, la conversación se centró en cerrar un «memorando de entendimiento sobre la paz» relacionado con la República Islámica de Irán y con la estabilización del golfo Pérsico.

Netanyahu, informado del acuerdo

Trump ha confirmado además una conversación telefónica directa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien ha trasladado personalmente el estado de las negociaciones. «La conversación transcurrió muy bien», ha afirmado.

La llamada resulta especialmente significativa después de semanas de especulaciones sobre posibles tensiones entre Washington y Jerusalén respecto a la gestión diplomática de la guerra con la dictadura de los ayatolás de Irán.

El estrecho de Ormuz, clave del pacto

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la futura reapertura total del estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

El cierre parcial de la zona durante los últimos meses había disparado la preocupación internacional por el suministro energético y elevó la tensión militar en la región. «Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz», ha asegurado Trump.

Pendientes de los detalles finales

Trump ha destacado que todavía quedan aspectos técnicos pendientes, especialmente relacionados con garantías de cumplimiento, supervisión internacional y mecanismos de verificación sobre compromisos iraníes.

La administración de Donald Trump prevé anunciar oficialmente el acuerdo completo en los próximos días, una vez concluyan las negociaciones finales. De confirmarse, sería uno de los mayores hitos diplomáticos del segundo mandato de Trump y un giro estratégico de enorme impacto en Oriente Medio.