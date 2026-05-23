Liga: jornada 38

Así queda la clasificación final de la Liga tras la disputa de la jornada 38

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Imagen del Getafe-Osasuna. (Getty)
Hugo Carrasco

Nueve partidos a la vez para dilucidar la clasificación de la Liga 2025-2026. Sólo queda uno por celebrarse, el Villarreal–Atlético en el que estará en juego la tercera posición. Del resto, ya se conoce todo. El Barcelona es campeón, el Real Madrid segundo y tanto Villarreal, como Atlético y Betis jugarán la Champions. Había en juego una plaza de Europa League, otra de Conference, y dos de descenso, que han quedado definidas.

Finalmente, el Celta acaba en puestos de Europa League, mientras que el Getafe, tras un triunfo ante Osasuna, acaba séptimo, yendo a Conference. Se queda a las puertas el Rayo Vallecano, que podrá ser equipo de Europa League si gana al Crystal Palace. Se marchan a Segunda División Mallorca y Girona, junto con el Real Oviedo.

Así queda la clasificación de la Liga

  1. Barcelona – 94 puntos
  2. Real Madrid – 86
  3. Villarreal – 69 *
  4. Atlético – 69 *

  5. Betis – 58

  6. Celta – 54

  7. Getafe – 51

  8. Rayo Vallecano – 50
  9. Valencia – 49
  10. Real Sociedad – 46
  11. Espanyol – 46
  12. Athletic – 45
  13. Sevilla – 43
  14. Alavés – 43
  15. Elche – 43
  16. Levante – 42

  17. Osasuna – 42

  18. Mallorca – 42
  19. Girona 41
  20. Real Oviedo – 29

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