Así queda la clasificación final de la Liga tras la disputa de la jornada 38

Nueve partidos a la vez para dilucidar la clasificación de la Liga 2025-2026. Sólo queda uno por celebrarse, el Villarreal–Atlético en el que estará en juego la tercera posición. Del resto, ya se conoce todo. El Barcelona es campeón, el Real Madrid segundo y tanto Villarreal, como Atlético y Betis jugarán la Champions. Había en juego una plaza de Europa League, otra de Conference, y dos de descenso, que han quedado definidas.

Finalmente, el Celta acaba en puestos de Europa League, mientras que el Getafe, tras un triunfo ante Osasuna, acaba séptimo, yendo a Conference. Se queda a las puertas el Rayo Vallecano, que podrá ser equipo de Europa League si gana al Crystal Palace. Se marchan a Segunda División Mallorca y Girona, junto con el Real Oviedo.

Así queda la clasificación de la Liga