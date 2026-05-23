Así queda la clasificación final de la Liga tras la disputa de la jornada 38
Nueve partidos a la vez para dilucidar la clasificación de la Liga 2025-2026. Sólo queda uno por celebrarse, el Villarreal–Atlético en el que estará en juego la tercera posición. Del resto, ya se conoce todo. El Barcelona es campeón, el Real Madrid segundo y tanto Villarreal, como Atlético y Betis jugarán la Champions. Había en juego una plaza de Europa League, otra de Conference, y dos de descenso, que han quedado definidas.
Finalmente, el Celta acaba en puestos de Europa League, mientras que el Getafe, tras un triunfo ante Osasuna, acaba séptimo, yendo a Conference. Se queda a las puertas el Rayo Vallecano, que podrá ser equipo de Europa League si gana al Crystal Palace. Se marchan a Segunda División Mallorca y Girona, junto con el Real Oviedo.
Así queda la clasificación de la Liga
- Barcelona – 94 puntos
- Real Madrid – 86
- Villarreal – 69 *
- Atlético – 69 *
-
Betis – 58
-
Celta – 54
-
Getafe – 51
- Rayo Vallecano – 50
- Valencia – 49
- Real Sociedad – 46
- Espanyol – 46
- Athletic – 45
- Sevilla – 43
- Alavés – 43
- Elche – 43
- Levante – 42
-
Osasuna – 42
- Mallorca – 42
- Girona 41
- Real Oviedo – 29
Temas:
- La Liga