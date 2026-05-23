Enrique Riquelme: «Le pido al socio que no tenga miedo, le pido valentía para poder escucharnos»

Enrique Riquelme ha tomado la palabra en la víspera del último duelo de Liga del Real Madrid, ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu. El aspirante a la presidencia del equipo blanco ha hecho un llamamiento al socio de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan. «Le pido al socio que no tenga miedo, que tenga valentía para poder escucharnos», dijo en Valdebebas.

Enrique Riquelme se personó en las oficinas de Valdebebas alrededor de las 17:37 horas de este sábado para presentar su candidatura ante la junta electoral. Estuvo más de media hora dentro del cuartel general del club. De esta manera, el tablero político del equipo blanco se agita definitivamente. Cuando parecía que todo caminaba hacia una continuidad tranquila en Valdebebas, un nuevo nombre ha irrumpido en escena y amenaza con abrir un escenario completamente distinto en el club blanco.

De momento, si no hay contratiempos, el socio del Real Madrid volverá a votar dos décadas después. No obstante, hay que esperar a que la junta electoral valide la candidatura. «Esto no es una candidatura en contra de nadie, es una candidatura a favor del Real Madrid, de poder contar con un proyecto, como dijimos que pensaríamos hasta el último momento. Trabajaríamos 24 horas los siete días de la semana hasta hoy y decidiríamos hoy. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social», inició Enrique Riquelme.

El empresario valenciano llevaba tiempo trabajando en silencio con la intención de ser un candidato fuerte para presidir el Real Madrid. Su movimiento no ha sido improvisado. Si bien es cierto que el proyecto estaba dirigido a dar el paso en 2028, el adelanto electoral de Florentino Pérez ha acelerado todo. Es importante tener la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar y les pido la oportunidad a los socios que que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos de nuestro», añadió.

«Pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que muchísimas gracias a todos. Queremos contar la candidatura una vez que la Junta Electoral nos nombre candidatos oficialmente y a partir de ahí tenemos dos semanas para poder contar todo, 24, siete, todos los proyectos, cada uno de ellos y espero que, por favor, daros las gracias, que permitáis que a todos los rincones de España de los socios les pueda llegar los mensajes y ellos los puedan valorar y votar. Después de 20 años. Así que muchísimas gracias de verdad», finalizó.