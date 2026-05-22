El Real Madrid está maldito y este viernes se ha quedado sin pívots en la Final Four de la Euroliga. Usman Garuba se ha roto en el último cuarto de la semifinal contra el Valencia Basket y lo más preocupante es ver cómo se llevaba la mano a la zona del tendón de Aquiles, presagiando una de las lesiones más duras en el deporte.

Fue en una arrancada tras un bloqueo cuando Garuba se fue al suelo y no pudo ni levantarse sin ayuda. Tras ser atendido en la banda por los médicos, estos se lo llevaron al vestuario y caminó como pudo, con pequeños saltos a la pata coja. Sergio Scariolo y todo el Real Madrid se quedaban helados porque todo apunta a que sea una lesión en el tendón de Aquiles.

La mala suerte se cebaba con el club blanco. Tras las lesiones de Edy Tavares y Alex Len, bajas para esta Final Four, el Real Madrid estaba cojo en la posición de 5. Sin los pívots habituales, Garuba había emergido como el sustituto perfecto para ese puesto. El español se había echado el equipo a la espalda en los últimos partidos. Su lesión deja tocada la pintura de cara a los próximos encuentros.