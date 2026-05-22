Inglaterra llama a Bellingham y descarta a Trent para el Mundial

Inglaterra ha soltado el bombazo. Thomas Tuchel contará con Jude Bellingham en el Mundial y ha prescindido de Trent en una lista definitiva de 26 futbolistas que ha dado mucho que hablar con los descartes. Una decisión del seleccionador alemán con grandes bajas como Phil Foden y Cole Palmer además de la del defensa del Real Madrid, que tendría que quedarse en Madrid mientras los Three Lions buscarán ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Los últimos meses habían sido tensos para Bellingham. El futbolista no tenía asegurada su presencia en el Mundial y Tuchel venía de semanas dejando en el aire si podría entrar en la lista. En el parón de octubre no fue convocado y en el de marzo reapareció a pesar de estar lesionado…aunque viajó para quedarse sin jugar. Una gestión que no entendió el Real Madrid y que provocó en Jude una incertidumbre que no ha sido resuelta hasta este viernes. El británico jugará su segunda Copa del Mundo después de jugar en Qatar 2022, titular en todos los partidos.

Aun así, Bellingham no tiene asegurada la titularidad con Inglaterra. Tendrá de competencia a estrellas como Declan Rice, Elliot Henderson y Kobbie Mainoo, entre otros. En cambio, Trent no ha corrido la misma suerte. El lateral, también lastrado por las lesiones, no ha gozado de la confianza de Tuchel. Otros como Adam Wharton, estrella del Crystal Palace, Morgan Gibbs-White, Luke Shaw tampoco, pero el que sí estará es Marcus Rashford, beneficiado por su temporada en el Barcelona.

Convocatoria de Inglaterra para el Mundial