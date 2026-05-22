La dura confesión de Hazard cuando supo que sería el reemplazo de Cristiano en el Madrid

Eden Hazard pasó sin pena ni gloria en el Real Madrid. El belga fue uno de los fichajes más decepcionantes del club blanco en los últimos tiempos. Una trayectoria en la que el belga, cargado por el drama de las lesiones, nunca fue aquella estrella que brillaba en el Chelsea. Una operación que se fraguó para ser el líder que fue Cristiano Ronaldo en su día, pero que, para su punto de vista, siempre supo que su intención no era hacer lo que hacía el portugués.

Desde su llegada en verano de 2019, después de un año gris del Real Madrid en la etapa post-Cristiano, el belga fue todo un reclamo mundial en su llegada al Santiago Bernabéu. Venía de ganar la Europa League y ser el MVP de la Premier League. Un estatus que hizo que Florentino Pérez lo fichase como un golpe estratégico de futuro. Sin embargo, Hazard nunca quiso coger el testigo: «En mi cabeza nunca vine a reemplazarlo. Son los medios de comunicación los que dicen eso», explicó.

Una etapa en la que jugó solo 76 partidos en los cuatro años que estuvo, con solo siete goles y 12 asistencias: «Creo q tuve un juego completamente diferente al de Ronaldo. Yo no podía marcar 60/70 goles al año», asimiló Hazard en Canal+ de Francia. Tres meses después de dejar el Real Madrid, Eden Hazard decidió retirarse como futbolista profesional con tan solo 32 años.

«De hecho, en toda mi carrera, apenas marqué tantos. Así que, en realidad, mi estilo de juego era completamente diferente. Fui allí para jugar como Eden, no para reemplazar a Cristiano. Pero, como suele suceder, las cosas no salieron bien», zanjó el belga. Uno de los capítulos que más dolió en el Real Madrid. A pesar de su discreta trayectoria, Hazard dos Ligas, una Champions, una Supercopa de España y una Copa del Rey.