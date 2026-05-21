Deck: «A corto plazo prefiero ganar esta Euroliga que el Mundial con Argentina, pero quiero ambas»

Gaby Deck responde en su entrevista con este periódico a la «difícil» pregunta de si prefiere ganar la Final Four de la Euroliga este fin de semana en Atenas con el Real Madrid o el Mundial de Qatar 2027 con su selección. El argentino se moja, aunque deja claro que le ilusiona a partes iguales saborear la gloria de un título con su club o con el equipo de su país, Argentina.

«Uf, difícil… Las dos, pero ahora que está, prefiero la Final Four a corto plazo», afirma un Deck que, junto a Facu Campazzo, ayudó a la selección argentina a dar pasos hacia la segunda ronda de las ventanas FIBA en busca de la clasificación para el Mundial del año que viene. Argentina ocupa el segundo puesto de su grupo en América y un triunfo más le haría estar más cerca de la cita.

Deck ya estuvo en aquella final de 2019 en China, donde España le impidió ser campeón del mundo para coronarse la selección española por segunda vez en su historia. De ahí que su ambición por el reto mundialista sea aún mayor. En este, cooperará con un Campazzo al que no ve límites, como así asegura su compatriota en esta charla.

Deck y el sueño mundialista

«Sé que se cuida y trabaja para eso. A mí no me sorprende porque le conozco y sé lo que hace día a día para estar de la forma que está. Nadie va a descubrir cómo juega. Sabemos la clase de jugador que es y hoy en día, con mucha más experiencia, está demostrando la calidad que tuvo siempre. Seguramente seguirá así», dice Deck sobre su inseparable Facu.