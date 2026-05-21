Deck: «No soy muy fan del baloncesto, este año sólo he visto el play off de la Euroliga»

Gaby Deck confiesa en su entrevista con este periódico antes de la Final Four de la Euroliga que no es un gran seguidor del baloncesto. Antes de ser preguntado por si vio la apasionante serie entre el Valencia Basket, rival del Real Madrid en semifinales, y Panathinaikos, el argentino aclara que es de esos que no dedican mucho tiempo a ver por televisión el deporte que practica.

«La verdad es que no veo mucho. Sólo he estado viendo ahora la parte final de los play off y luego en temporada no veo mucho», afirmó el jugador del Real Madrid, que remarca que «sí» vio el Valencia-Panathinaikos: «La estuve viendo porque salía nuestro rival. Fue una serie durísima, como todo el mundo esperaba, entre dos grandes equipos. La pelota cayó del lado de Valencia».

Cuestionado por si cambia mucho para el Real Madrid preparar una semifinal frente al Panathinaikos, anfitrión en el OAKA Arena, o el Valencia Basket, contra el que ya han jugado seis veces esta temporada, ganando cuatro de ellas, Deck transmite seguridad en el plan de los blancos: «No, no nos cambia nada porque si queremos ganar, tenemos que hacerlo contra cualquier equipo que esté enfrente en la semifinal».

«Estamos preparados para cualquiera. Tratamos de pensar en lo nuestro, hacer nuestras cosas bien y después en el rival», añade. La de 2026 será la quinta Final Four de Deck en el Real Madrid, aunque el argentino sólo pudo jugar las dos primeras (2019 y 2022, ambas sin título) porque se perdió dos consecutivas por lesiones de rodilla (2023 y 2024).

Por fin, una Final Four con Deck

«Llevo muchos años aquí en el club, con la gente que conozco desde hace mucho tiempo. Estar en una Final Four con más experiencia es algo muy lindo y disfrutable. Tenemos una gran oportunidad de estar nuevamente arriba en Europa. Esperemos que salga todo bien», dice en torno a este nuevo desafío que tendrá lugar en Atenas.