Gaby Deck: «Mi sueño sería que el Real Madrid me haga un contrato que me permita retirarme aquí»

Gaby Deck (Añatuya, Argentina, 1995) es el jugador que cualquier entrenador querría tener en su plantilla. Un tipo comprometido, siempre al servicio del equipo y que no oculta que se siente a gusto en dicho rol. El argentino atiende a este periódico antes de regresar a una Final Four de la Euroliga cuatro años después, tras perderse dos consecutivas con el Real Madrid en 2023 y 2024 por lesiones de rodilla.

Ve su futuro en blanco y todo lo que a su juicio le ha dado el club le genera un sentimiento de pertenencia tan fuerte que le lleva a asegurar que le gustaría retirarse en el Real Madrid. «Sería mi sueño. Es un club que me ha dado todo. El primero al que vine cuando salí de Argentina. Le debo muchísimo. También he dado mucho por el club, creo. Ojalá ellos puedan estirar mi contrato largo y retirarme aquí, sería una de mis metas», afirma Deck en esta charla en Valdebebas antes del viaje de la expedición madridista hacia Atenas.

PREGUNTA: En este punto de la temporada, los 14 jugadores que viajan a Atenas van con la motivación lógica del que juega una Final Four. Pero quizá usted tenga un plus sobre el resto después de que el ligamento de la rodilla izquierda le impidiera estar en Kaunas y el de la derecha en Berlín.

RESPUESTA: Llevo muchos años aquí en el club, con la gente que conozco desde hace mucho tiempo. Estar en una Final Four con más experiencia es algo muy lindo y disfrutable. Tenemos una gran oportunidad de estar nuevamente arriba en Europa. Esperemos que salga todo bien.

P: ¿Haber sufrido lo peor del deporte en momentos cruciales de temporadas le hace el mejor consejero posible para Edy Tavares o Alex Len, que se la van a perder?

R: Es un momento muy difícil. Tienes que estar muy bien mentalmente para poder superar eso. Ellos ya están trabajando para recuperarse, obviamente. A todo jugador le gusta estar y más en la parte final, en la mejor etapa. Durante toda la temporada nos preparamos para esto. Son las cosas del deporte. A mí me pasó dos años seguidos. Seguro que estarán alentándonos desde fuera como en ese momento estuve yo.

P: Recordemos que sí estuvo en la de Vitoria 2019 y en Belgrado 2022. ¿Qué queda de aquel Gaby Deck y en qué aspectos del juego ha mejorado?

R: Sobre todo en la experiencia. Estar mucho más tiempo en campo, jugar muchísimas finales aquí a nivel ACB, Copa del Rey y demás. En el juego todos me conocen: saben lo que puedo dar y aportar al equipo. Trato de dar la máxima intensidad posible durante el tiempo que estoy en el campo. Siempre lo que necesite el equipo.

P: De cara a la galería, el vestuario ha exteriorizado estar frustrado, pero tranquilo pese a las bajas. No sé cuál es el sentir real de la plantilla y si usted mismo se llegaría a ofrecer a jugar de pívot.

R: Sin duda, aquí todos estamos al servicio del equipo. Si el entrenador lo decide, jugaremos en cualquier posición. Estamos bien, tranquilos, son cosas que pasan. Son lesiones que pueden suceder y el equipo no se puede venir abajo por eso, sino sacarlo hacia adelante y dar un extra para tratar de suplirlos, que es difícil. Pensamos ya en el partido.

P: ¿Usted es fan del baloncesto más allá de cuando juega?

R: La verdad es que no veo mucho. Sólo he estado viendo ahora la parte final de los play off y luego en temporada no veo mucho.

P: ¿Pudo ver la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos?

R: Sí, esa la estuve viendo porque salía nuestro rival. Fue una serie durísima, como todo el mundo esperaba, entre dos grandes equipos. La pelota cayó del lado de Valencia.

P: ¿Cambia mucho vuestra preparación de una semifinal en el OAKA Arena jugando finalmente ante el Valencia, un equipo al que conocéis tan bien, cuando todo apuntaba a que os tocaría el anfitrión Panathinaikos?

R: No, no nos cambia nada porque si queremos ganar, tenemos que hacerlo contra cualquier equipo que esté enfrente en la semifinal. Estamos preparados para cualquiera. Tratamos de pensar en lo nuestro, hacer nuestras cosas bien y después en el rival.

P: Después de esta Final Four, la competición no para. ¿Cree que por fin podrá obtener ese ansiado pasaporte que permitiría juntaros en una convocatoria a ti, Chuma Okeke y Trey Lyles?

R: La verdad es que no lo sé porque está todo presentado. Hice todo lo que tenía que hacer. Sólo depende de que lo entreguen y nada más, pero no depende de mí.

P: ¿No le sorprende que este trámite en España sea tan lento?

R: No, porque ya me dijeron en su momento que tardaba bastante. Lo iba a hacer antes de irme a la NBA y cuando me fui perdí el tiempo que estuve aquí como residente. Ahora ya está en proceso, ojalá salga pronto.

P: Este año ha sido uno de los jugadores más utilizados cuando entra en convocatoria, que es casi siempre, y a la vez al que más ha dosificado Scariolo. ¿Se puede decir que llegas a Atenas al 100% físicamente?

R: Sí, bien. El planteamiento del cuerpo técnico y médico era así: tratar de cuidarme respecto a la lesión que traía de la última operación en la cadera. Esta era la temporada en la que iba a volver y los descansos fueron más por ese motivo y la rotación de extranjeros. Yo, si un compañero tiene que jugar y está bien, no me molesta.

P: ¿Qué le haría más ilusión? ¿Ganar esta Euroliga con el Madrid, que sería la primera que viviría desde dentro de la cancha, o el Mundial de Qatar 2027 con Argentina?

R: Uf, difícil… Las dos, pero ahora que está, prefiero la Final Four a corto plazo.

P: ¿Cuánto tiempo ve a su amigo Facu Campazzo manteniendo este nivel tan alto?

R: Sé que se cuida y trabaja para eso. A mí no me sorprende porque le conozco y sé lo que hace día a día para estar de la forma que está. Nadie va a descubrir cómo juega. Sabemos la clase de jugador que es y hoy en día, con mucha más experiencia, está demostrando la calidad que tuvo siempre. Seguramente seguirá así.

P: Comparte edad y posición con Mario Hezonja. ¿Qué tal se entiende con él?

R: Bien, bien. Le conozco desde hace mucho tiempo también. Jugamos juntos en los Mundiales, él para Croacia, yo para Argentina cuando éramos más chicos. La convivencia, muy bien. Es un gran jugador, un gran talento para nosotros. Nos ayuda muchísimo. Esperemos que el viernes esté de la mejor manera.

P: ¿Dentro ven al croata como la estrella o el líder de este Real Madrid?

R: Sin duda. Aquí hay muchos líderes. Algunos silenciosos, otros que hablan más, otros que anotan y hacen diferentes cosas. Por eso el equipo está donde está. El viernes tenemos que demostrar eso, sacar partido de cada uno y tratar de hacer bien las cosas.

P: Alberto Abalde nos dijo hace unos meses que su factor diferencial para el equipo era saber adaptarse a cualquier situación y entrar en cualquier momento. ¿Cuál diría que es su virtud después de tantos años?

R: La misma. Si hay que defender, uno va a defender. Si hay que hacer falta, hace falta. Si hay que estar en el banco porque uno está mejor, está en el banco. Aquí lo que interesa es ganar todos juntos y, si perdemos, también es todos juntos. Es así.

P: Su contrato termina en junio de 2028. Aún queda un mundo, pero ¿se ve retirándose en el Real Madrid? ¿O hay algún otro reto que le llame la atención?

R: Sería mi sueño que el Real Madrid me haga un contrato que me permita retirarme aquí. Es un club que me ha dado todo. El primero al que vine cuando salí de Argentina. Le debo muchísimo. También he dado mucho por el club, creo. Ojalá ellos puedan estirar mi contrato largo y retirarme aquí, sería una de mis metas.