El Real Madrid ya está en Atenas: Scariolo se lleva a todos excepto Tavares y Len

El Real Madrid ya está en Atenas para la Final Four de la Euroliga que arrancará este viernes. Dos días antes de su semifinal frente al Valencia Basket, el equipo blanco ya se ha concentrado en la capital de Grecia y lo ha hecho alrededor de las 19:00 horas en el hotel Conrad Atenas The Ilisian. Este se ubica a unos 11 kilómetros del OAKA Arena, pabellón que albergará la esperada cita de la que saldrá el próximo campeón de Europa.

Sergio Scariolo se ha llevado a todos los jugadores disponibles del primer equipo. Esto quiere decir que cuenta con 13 efectivos, entre los que no están ni Edy Tavares ni Alex Len. Las bajas de los pívots dejan a Usman Garuba como único ‘5’ para la Final Four, ya que el nuevo fichaje, Ömer Yurtseven, no puede disputar Euroliga al cerrar hace unos meses el plazo para inscribir traspasos.

El Real Madrid realizó este miércoles su último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de partir hacia Atenas. Los blancos no pisarán el parqué del OAKA Arena hasta este jueves en torno a las 20:00, justo 24 horas antes de la semifinal ante el Valencia. La sesión arrancó con trabajo individual de fuerza y resistencia en el gimnasio. Posteriormente, los jugadores llevaron a cabo en la cancha ejercicios tácticos y de tiro. Para terminar, jugaron cinco contra cinco en situaciones reales de partido.

Scariolo habló en la previa de la reconstrucción de su equipo sin Tavares ni Len, avisando de que en Atenas se verá un nuevo Real Madrid: «La lesión de Alex (al producirse después de la de Edy) nos ha obligado a un cambio radical en todo y estamos todavía en ello».

«Intentando entender cómo podemos ser competitivos de una manera completamente diferente respecto al equilibrio muy bueno que habíamos encontrado tras meses de probaturas, cambio, esfuerzo, ajustes, etc. Estamos con trabajo por hacer, pero con mucha ilusión y ganas por esta Final Four», afirmó el italiano.

Los 13 de Atenas en el Real Madrid