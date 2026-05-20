La obra maestra de Scariolo pasa por Grecia: busca un hito sólo a la altura de Obradovic

Cuando el Real Madrid llamó a su puerta mediada la pasada temporada, Sergio Scariolo escuchó e inminentemente se puso un reto. El italiano es uno de los entrenadores más laureados de la historia del baloncesto y a sus 64 –ahora 65– años quería dar un paso más en su carrera. Quería demostrarse a sí mismo que, después de 10 años seguidos como seleccionador (compaginándolo con Toronto Raptors y Virtus Bolonia), el que era buen entrenador de baloncesto lo era tanto en selecciones como en clubes. Y el de Brescia lo es, y mucho.

Este fin de semana, Scariolo puede poner el broche a una trayectoria de ensueño proclamándose campeón de la Euroliga por primera vez. El italiano nunca ha ganado la máxima competición europea de clubes y está a dos pasos de hacerlo con el Real Madrid, al que ya dirigió de 1999 a 2002 sin hallar este éxito. Si su equipo supera a Valencia Basket en semifinales este viernes en Atenas (20:00 horas) y a Olympiacos o Fenerbahce en la final, alcanzaría un hito que sólo el legendario Zeljko Obradovic fue capaz.

Ningún entrenador salvo el serbio ha conseguido en la historia del baloncesto ganar un Eurobasket, un Mundial (Obradovic consiguió ambos con Yugoslavia en 1997 y 1998, mientras que Scariolo atesora cuatro Europeos y una Copa del Mundo) y una Euroliga (Zeljko tiene nueve: cinco con Panathinaikos, y una con Partizán de Belgrado, Joventut Badalona, Real Madrid y Fenerbahce). Al italiano hay que añadir dos medallas olímpicas con España.

Por tanto, por Grecia pasa el culmen de la obra maestra de Scariolo, que se ha tenido que reinventar para elevar al Real Madrid al máximo nivel de competitividad en Europa. El italiano aterrizó en Valdebebas al término del pasado verano tras una época llena de cambios, entre otros el banquillo, y cogió a una plantilla seminueva a la que ha conducido a dos finales (Supercopa y Copa del Rey), al tercer puesto de la Euroliga y a la Final Four, de momento, y al liderato de la Liga Endesa a falta de cinco jornadas del cierre de la fase regular.

El Real Madrid entra en territorio Scariolo

Un notable estreno al que buscará poner la guinda este fin de semana en el OAKA Arena. La primera piedra en el camino es un Valencia Basket al que ha sido capaz de derrotar cuatro veces esta temporada, todas seguidas tras las derrotas en la final de la Supercopa y en la primera vuelta de la Euroliga en el Roig Arena.

Scariolo enfrentará a los peligros taronja con el equipo mermado por las bajas de los pívots Tavares y Alex Len, pero con la confianza de que este viernes entra en su terreno. Cuesta encontrar un técnico con tanta capacidad resolutiva a la hora de la verdad y capaz de sorprender en choques tan importantes y a vida o muerte como una eliminatoria o un duelo con un título en juego. Le falta la Euroliga… y seguro que el italiano tiene un as bajo la manga.