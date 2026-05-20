Cuando salen a la venta las entradas para ver la NFL en Madrid y cómo comprarlas

La NFL volverá a convertir a Madrid en una de las grandes capitales del deporte mundial en 2026. Después de la gran expectación generada en la primera experiencia celebrada en el estadio Santiago Bernabéu, la liga de fútbol americano regresará a la capital española con un nuevo encuentro oficial de temporada regular que enfrentará a Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons. Consulta todos los detalles sobre la nueva visita de la NFL a Madrid y el Santiago Bernabéu: entradas, fecha, horarios, equipos…

Cuando se juega la NFL en Madrid en el Santiago Bernabéu

El partido oficial de la NFL en Madrid se disputará el domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, recinto habitual del Real Madrid. El encuentro arrancará a las 15:30 horas y corresponderá a la semana 9 de la temporada regular de la NFL.

La organización del evento contará nuevamente con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, dentro del proyecto de expansión internacional impulsado por la liga norteamericana.

Qué equipos de la NFL juegan en el Santiago Bernabéu

El duelo que se jugará en Madrid enfrentará a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en un partido oficial de temporada regular. La elección de ambos equipos permitirá que el Santiago Bernabéu vuelva a albergar un gran espectáculo deportivo internacional. El encuentro pretende repetir el impacto generado por la anterior visita de la NFL a Madrid y acercar aún más el fútbol americano al público español.

Cuándo se pueden comprar entradas para la NFL en Madrid

La venta de entradas para el 2026 NFL Madrid Game se realizará en varias fases diferenciadas.

La primera ventana será la preventa exclusiva para clientes Amex , que estará disponible desde el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas hasta el jueves 4 de junio a las 17:00 horas.

, que estará disponible desde el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas hasta el jueves 4 de junio a las 17:00 horas. Posteriormente llegará el turno de las entradas VIP y paquetes Hospitality , cuya comercialización arrancará el viernes 5 de junio a las 12:00 horas.

, cuya comercialización arrancará el viernes 5 de junio a las 12:00 horas. Por último, la venta general de entradas para el público comenzará el jueves 9 de julio a las 12:00 horas.

Los precios confirmados para el partido de la NFL en Madrid oscilarán entre los 93,40 euros de las localidades más económicas para adultos y los 438,75 euros de la categoría más alta. También habrá tarifas infantiles reducidas en determinadas zonas del estadio.

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Estos serán los precios establecidos para 2026:

Categoría 1: 438,75 €

Categoría 2: 383,75 €

Categoría 3: 333,75 €

Categoría 4: 278,75 €

Categoría 5: 228,75 €

Categoría 6: 180,60 €

Categoría 7: 153,35 €

Categoría 8: 131,55 €

Categoría 9: 104,30 €

Categoría 10: 93,40 €

Categoría 8 infantil: 66,15 €

Categoría 10 infantil: 47,08 €

En la edición anterior, las entradas más económicas rondaban los 120 euros, mientras que las más exclusivas alcanzaban cerca de 395 euros sin incluir experiencias VIP o palcos especiales.

Fechas de la NFL en Europa y cuándo salen las entradas a la venta

La NFL mantendrá en 2026 una amplia programación internacional repartida entre varios continentes. El calendario comenzará el jueves 10 de septiembre en Melbourne, Australia, con el partido entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground.

Después llegará el turno de Río de Janeiro, donde Baltimore Ravens y Dallas Cowboys jugarán el 27 de septiembre en el estadio Maracaná.

Londres volverá a ser una de las ciudades clave del calendario internacional con tres encuentros consecutivos. El primero se disputará el 4 de octubre entre Indianapolis Colts y Washington Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium. Una semana más tarde, el 11 de octubre, Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars se enfrentarán en el mismo escenario. Finalmente, Jacksonville Jaguars jugará ante Houston Texans el 18 de octubre en Wembley.

París albergará por primera vez un partido oficial de temporada regular de la NFL el domingo 25 de octubre, con Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints como protagonistas en el Stade de France.

Madrid tomará el relevo el 8 de noviembre con el Bengals-Falcons en el Bernabéu, antes de que Múnich reciba el Patriots-Lions el 15 de noviembre.

El cierre del calendario internacional llegará el 22 de noviembre en Ciudad de México, donde Minnesota Vikings y San Francisco 49ers jugarán en el Estadio Banorte.