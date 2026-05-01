Jódar cierra su semana grande en el Bernabéu: entrena con la camiseta de Bellingham y se ‘pasa’ al fútbol

De Madrid al cielo y de la Caja Mágica al Bernabéu. Se despide del verde del césped y recibe el rojizo de la tierra batida. Deja el fútbol y abraza al tenis por unos días, hasta que finalice el Mutua Madrid Open. Rafa Jódar, madrileño de nacimiento y madridista de corazón, culmina su semana fantástica ejercitándose en el Bernabéu, el estadio de su equipo.

El joven no ha dejado pasar la oportunidad y se ha ejercitado este sábado con la camiseta de Bellingham, su amigo e ídolo deportivo, e incluso cambió la raqueta por el balón de fútbol. Gol y celebración. Jódar acudió al Bernabéu con Alejandro García Cenzano, al que conoce desde la infancia en el Club de Tenis Chamartín. El propio Alejandro publicó una serie de fotos y vídeos en sus redes sociales acompañados de la frase «entreno en un lugar mágico».

El Bernabéu lo inauguraron Sinner, Nadal, Courtois y Bellingham, Swiatek y Linda Caicedo con un partido entre ellos con Florentino Pérez como juez de silla. Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, explicó a OKDIARIO los intríngulis de trasladar una pista de tierra batida a un estadio de fútbol. «La pista se va a construir previamente y se va a llevar allí ya montada en bloques de 12 metros de largo por tres de ancho que se van a ensamblar en 24 horas, pero los bloques ya van con la pista construida», explicó.

«Hemos trabajado mucho con la empresa que la va a construir. La pista se va a construir previamente y se va a llevar allí ya montada en bloques de 12 metros de largo por tres de ancho que se van a ensamblar en 24 horas, pero los bloques ya van con la pista construida. La pista se construye previamente en un almacén, se hacen los bloques y luego se instalan en el Bernabéu. Se busca que la pista esté bien y en buenas condiciones para que puedan entrenar, porque una pista de tierra batida requiere de mucho tiempo para que se asiente y se pueda jugar a nivel profesional», añadió.

Esos días de aclimatamiento, que necesita toda pista por pura idiosincrasia, han transcurrido fuera del Bernabéu. La pista se llevó al feudo blanco con esa fase embrionaria ya superada. «Todos los días que necesita una pista para asentarse van a ser durante el proceso de construcción de la pista, para que cuando la pista llegue al Bernabéu ya esté compactada y esté suficientemente bien para que puedan entrenar. Es una cosa absolutamente innovadora. No se ha hecho nunca en una pista de tierra. De esta manera se hace con pistas rápidas, sobre todo en los torneos indoor. Las pistas son trozos ensamblados. Esta es la idea, que la pista esté en condiciones para que puedan entrenar», finalizó Feliciano. El tenis y Jódan toman el Bernabéu.