El Real Madrid ya tiene fecha para el regreso de los conciertos en el Bernabéu

El Real Madrid ya prepara el regreso de los conciertos al Santiago Bernabéu después de algo menos de dos años de parón por la polémica del ruido. Florentino Pérez ya avanzó la semana pasada en su rueda de prensa que volverían «prontísimo» y así será. Andrea Bocelli podría ser el primer artista en volver a actuar sobre el coliseo blanco.

El club madridista se prepara para retomar los conciertos en el Santiago Bernabéu a partir de enero de 2027. A inicios del próximo año, dos años y cuatro meses después del parón. Un concierto con Andrea Bocelli en el escenario que no sería uno más, sería el regreso tras una lucha incansable por parte del club por recuperar este activo.

En el Real Madrid siguen trabajando a destajo por mejorar la insonorización del Santiago Bernabéu para inicios de 2027 y que el regreso de los conciertos se pueda adecuar a la normativa del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Según informa Expansión, el plan del club blanco es organizar a partir de esa fecha unos 14 conciertos cada año. Una cifra inferior a la dada antes de la crisis del ruido, ya que la idea es regresar de manera gradual para controlar todos los pros y contras que puedan aparecer.

«La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tienen que hacer una legislación que nos permita hacer los conciertos con las limitaciones que quieran. Y si no quieren, nosotros no ganamos dinero con los conciertos, solo un 1%. Estamos trabajando para insonorizar y con todo lo que nos ha pedido la Comunidad», explicó Florentino Pérez sobre el tema de los conciertos la semana pasada ante los medios de comunicación.

Hay que recordar también que la semana pasada, la Justicia le dio razón al recurso del Real Madrid sobre la celebración de conciertos en el Santiago Bernabéu. Después de un año y medio sin poder organizarse este tipo de eventos en el estadio madridista, la directiva madridista ya conoce que la Audiencia Provincial ha puesto fin al proceso penal por los eventos que sí se pudieron llevar a cabo en Chamartín. El club evita una multa al quedar como responsable la promotora, lo cual no significa que de momento este tipo de eventos se puedan volver a realizar. Aunque su regreso está más cerca que nunca.