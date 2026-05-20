El Inter de Zanetti no tira la toalla con Nico Paz: «Me encanta como jugador y persona»

Nico Paz afronta la última semana de la temporada en el Como, en la que los italianos se juegan la clasificación para la próxima edición de la Champions. Una recta final a la que llega con molestias físicas, pero con la que quiere culminar sus dos años de ‘Erasmus’ en Italia con buen sabor de boca. Pese a que su regreso al Real Madrid parece probable, el Inter de Milán y otros grandes equipos europeos suspiran por él. Especialmente los nerazzurri, cuyo vicepresidente Javier Zanetti se ha vuelto a deshacer en elogios hacia el hispanoargentino. «Me encanta como jugador y persona», ha señalado.

El exfutbolista del Inter y la selección argentina mantiene una relación de amistad con el padre del jugador, Pablo Paz. A los tres se les vio comiendo juntos el pasado mes de marzo en el restaurante de Javier Zanetti en Milán, situación que desató los rumores sobre un posible fichaje de Nico Paz por el equipo del Giuseppe Meazza. Zanetti ha expresado en público en varias ocasiones su deseo de fichar al futbolista sobre el que mantiene una opción de compra el Real Madrid de cara a este verano.

En el horizonte de Nico Paz se plantean dos pasos importantes en su carrera: el Mundial y su próximo destino. El canterano merengue, salvo contratiempo en forma de lesión, estará entre los 26 elegidos por Scaloni para revalidar el cetro mundialista. También se presenta ante él la posibilidad de regresar al Real Madrid. Parece probable que el equipo blanco recupere a un jugador de su nivel por sólo nueve millones de euros. Sin embargo, el overbooking en la zona de tres cuartos en la plantilla podría hacer dudar al hispanoargentino y al propio club, y ahí emerge la opción de otros equipos como el Inter.

“Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes”. Javier Zanetti, en exclusiva, en #PuedePasar por DSPORTS Radio FM 103.1… pic.twitter.com/V6TbxWUWN3 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) May 18, 2026

En una reciente entrevista con el medio argentino DSPORTS Radio, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, ha vuelto a hablar de Nico Paz. «Me encanta por su forma de jugar y por la persona que es», ha señalado sobre un jugador al que conoce bien por la relación de amistad que le une con su padre. «Su padre fue mi compañero de habitación en el Mundial de 1998 y la vida nos volvió a juntar después de muchos años». Pese a mostrarse menos vehemente que en pasadas intervenciones, Zanetti volvió a dejar la puerta del Inter abierta para Nico Paz: «Va camino de convertirse en un gran jugador. Los grandes jugadores son muy codiciados por los grandes clubes».