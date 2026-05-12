Cesc Fábregas sorprende con la posibilidad de entrenar al Real Madrid: «No tengo línea roja»

Cesc Fábregas ha dejado una de las respuestas más sorprendentes de los últimos días al ser preguntado por la posibilidad de entrenar algún día al Real Madrid. El técnico del Como, con pasado en el Barcelona y formado en La Masía, no cerró la puerta al conjunto blanco y dejó claro que no tiene una «línea roja».
El entrenador catalán, que está siendo una de las grandes sensaciones de la Serie A tras el crecimiento del Como, fue preguntado por la posibilidad de dirigir algún día al Real Madrid. Lejos de cerrar la puerta, como muchos esperaban por su pasado azulgrana, Cesc dejó claro que en el fútbol todo puede cambiar.
«No tengo línea roja. Una línea roja, y eso lo he tenido muy claro desde el principio, es que no querría ser asistente… por ejemplo. Tengo claro que quiero ser primer entrenador. ¿Lo otro? Ni lo he pensado ni lo he valorado. No he tenido tiempo para nada», contestó el ex jugador del Barcelona sobre la posibilidad de entrenar al Real Madrid en el futuro.
Las declaraciones han dejado más de una boca abierta: la fuerte vinculación histórica de Cesc Fábregas con el Barcelona es el motivo de ello. Formado en La Masía y ex jugador azulgrana, muchos daban por hecho que jamás contemplaría dirigir al eterno rival. Sin embargo, el técnico quiso mostrarse mucho más abierto y realista sobre cómo funciona el fútbol moderno.
Por si fuera poco, también abordó dos nombres con fuerte vínculo madridista: Nico Paz y Carlo Ancelotti. Incluso confesó que le habría encantado formar parte del cuerpo técnico de Ancelotti: «Me hubiese gustado mucho trabajar con Ancelotti». En cuanto a su actual jugador, recomendó paciencia y le aconsejó continuar un año más en el Como: «Aún no hemos hablado del futuro de Nico Paz… pero otro añito en el Como le vendría muy bien».
Por último, quiso destacar a su selección favorita para conquistar el Mundial, dejando claro que su apuesta es España: «Para mí, España es clara favorita para el Mundial». Además, también expresó el disfrute que le provoca ver jugar al equipo: «A mí estos chicos me hacen disfrutar, no me pierdo un partido», reconoció.