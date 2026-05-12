Mourinho pone fecha a su futuro: «A partir del lunes ya podré hablar»

El futuro de José Mourinho vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El técnico portugués dejó abierta la puerta a una posible salida del Benfica después de asegurar que «a partir del lunes ya podré hablar de mi futuro» y podrá hablar sobre su próximo destino. Sus palabras llegan en un momento de máxima tensión en Portugal y mientras los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid no dejan de crecer.

Mourinho compareció ante los medios tras el empate del Benfica frente al Braga (2-2), un resultado que complica mucho las opciones del conjunto lisboeta de clasificarse para la próxima Champions League. El entrenador luso quiso evitar cualquier distracción antes del último partido de Liga ante el Estoril, pero dejó un mensaje que ha disparado todas las especulaciones sobre su futuro.

«La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos», explicó Mourinho. Aun así, el portugués reconoció que, una vez termine la competición, sí estará preparado para pronunciarse sobre qué ocurrirá con su carrera y también con el Benfica.

En los últimos días, el nombre de Mourinho es el más sonado para dirigir al Real Madrid la próxima temporada. El club blanco busca un nuevo rumbo tras una temporada muy complicada y el nombre del técnico portugués, como ya adelantó OKDIARIO, es una opción real para el conjunto madridista. Sin embargo, Mourinho negó haber mantenido contactos con ningún equipo, incluido el conjunto madridista.

La situación mantiene en vilo tanto a Lisboa como a Madrid. En el Benfica ya empiezan a asumir que la continuidad del entrenador no está garantizada, mientras que en el entorno del Real Madrid ven con buenos ojos el regreso de una figura que marcó una época en el Santiago Bernabéu. Por ahora, Mourinho pide calma: «Solo falta un partido, solo faltan ocho días. Tranquilos, solo falta una semana». El próximo lunes será una fecha clave para conocer el futuro de José Mourinho.