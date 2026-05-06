El Real Madrid no se ha reunido con Mourinho… aunque sí es una opción real

El Real Madrid y, cuando hablamos del Real Madrid, hablamos de la persona más importante del club blanco, que es Florentino Pérez, no se ha puesto en contacto con ningún entrenador hasta el momento. Con José Mourinho tampoco. El máximo mandatario blanco no ha mantenido reunión alguna, ni física ni telemática, con el de Setúbal. Por el momento, este encuentro no se ha producido. Ambas partes se respetan, se admiran y se quieren, pero no se ha dado el escenario para hablar… por el momento.

Porque sí, Mourinho es uno de los candidatos que están en la lista del Real Madrid para ser su nuevo entrenador. No es el único, pero sí un viejo conocido al que se le sigue teniendo cariño por Valdebebas y con el que se siente que, en su primera etapa, quedaron cosas pendientes, especialmente el haber ganado una Champions. El luso puso punto final a su etapa en el Bernabéu en 2013 y, en aquel momento, en la sala de trofeos había nueve Orejonas. Ahora, 13 años después, descansan 15.

Y Mourinho es una opción real porque el contexto del mercado de entrenadores no ofrece demasiados perfiles de impacto inmediato. Jürgen Klopp genera dudas por el encaje y porque necesita tiempo, por lo que nunca ha sido un candidato prioritario. Otros nombres no terminan de convencer. Mourinho, en cambio, garantiza algo desde el primer día: personalidad. Y eso, dentro del Real Madrid, se valora mucho ahora mismo.

También influye su relación con Florentino Pérez, que sigue siendo muy buena, como reconoció el propio entrenador portugués en la previa del encuentro de ida del playoff que enfrentó al Benfica y al Real Madrid en esta edición de la Champions. «La última vez que hablé con el presidente fue cuando firmé por el Benfica, cuando me dijo que estaba muy contento porque otra vez estaba en un club grande. Tengo una gran relación con Florentino Pérez y su familia, no hay que esconderlo», aseguró.

Mourinho también genera dudas

Eso sí, su vuelta también genera dudas. Porque Mourinho ya no es el de 2010. Sus últimas etapas han tenido más ruido que estabilidad y su figura sigue dividiendo. Incluso él mismo ha negado contactos con el Real Madrid y recuerda que tiene contrato con el Benfica.

Pero aun así, su nombre sigue ahí y es una opción más que real. Porque cuando el Real Madrid siente que necesita recuperar tensión competitiva, Mourinho siempre vuelve a aparecer en escena. Y en un contexto como el actual, donde el club busca un golpe de autoridad, tiene bastante sentido que se le contemple seriamente.