Brahim se ilusiona con ganar el Mundial con Marruecos: «Podemos hacer grandes cosas»

Brahim Díaz liderará a Marruecos en el Mundial. El jugador del Real Madrid entró en la lista definitiva del seleccionador Mohamed Ouahbi y volverá a ser uno de los aspirantes a ser uno de los países revelación de la Copa del Mundo. Cuatro años después de rozar la gloria en Qatar, el delantero mostró la ilusión y explicó la mística que siente la selección africana.

En marzo de 2024, Brahim Díaz tomó la decisión más difícil de su carrera. Prefirió jugar con Marruecos por delante de España después de la presión de Leones del Atlas y, desde entonces, su rol ha sido uno de los más importantes para su país. Los marroquíes llegaron a semifinales en Qatar 2022 tras eliminar a selecciones como España y Portugal. Perdieron contra Francia y se dieron a conocer como la mejor generación de Marruecos de la historia.

Este invierno conquistaron la Copa África tras la descalificación de Senegal (habían perdido la final), donde Brahim falló un penalti en la prórroga. Sin embargo, el jugador del Real Madrid tiene claro que Marruecos puede volver a luchar con ganar su primer Mundial en su historia: «Nosotros hacemos fútbol de calle. Sales a disfrutar, conectas con el compañero, tiras paredes, uno contra uno… Podemos hacer grandes cosas», confesó en una entrevista con DAZN.

«Es el fútbol de calle. Podemos hacer grandes cosas juntos» 🇲🇦 🤩 Brahim, estrella de Marruecos, se sienta con @SQuirante. ¿Y si es este el año? 👀 La entrevista completa, próximamente 🎥 Disfruta de todo el Mundial aquí #DAZNMundial 🔗 https://t.co/RjsKPsNQ3g pic.twitter.com/yB55CYmwnp — DAZN España (@DAZN_ES) May 26, 2026

Unas declaraciones que llegan después de que España confirmase no tener ningún jugador del Real Madrid en la selección de Luis de la Fuente para el Mundial. Brahim jugó en las categorías inferiores de la Roja, pero la falta de oportunidades le hizo cambiarse de selección y representar a Marruecos, donde encontró el protagonismo que buscaba.