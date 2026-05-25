España no tendrá representación del Real Madrid en un Mundial por primera vez en la historia

Luis de la Fuente ha ofrecido una lista que ya forma parte de la historia del fútbol español. No sólo por ser la de un Mundial, en concreto la que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, sino porque es la primera vez en la que no acude ningún jugador del Real Madrid. Ni Huijsen, ni Gonzalo ni tampoco Fran García, los tres futbolistas que estaban en la prelista del seleccionador, han sido citados para dicho torneo.

No es la primera vez que España acude a una gran fase final sin jugadores del Real Madrid, ya que en 2021, cuando el combinado dirigido por Luis Enrique jugó la Eurocopa, tampoco hubo representación madridista. Sergio Ramos y Carvajal no acudieron por lesión. Pero nunca antes había pasado en un Mundial.

La decisión de Luis de la Fuente supone un hecho histórico que refleja también el momento actual que vive el fútbol español y el propio Real Madrid dentro de la Selección. Durante décadas, la presencia madridista fue una constante innegociable en las convocatorias mundialistas de España. Desde los tiempos de Ricardo Zamora hasta la generación campeona del mundo en Sudáfrica, pasando por figuras legendarias como Pirri, Juanito, Butragueño, Raúl, Casillas o Sergio Ramos, siempre hubo futbolistas blancos liderando a la Roja en la gran cita del fútbol mundial.

Ni siquiera en etapas donde el Barcelona dominaba claramente el núcleo de la Selección desapareció del todo la representación madridista. En el Mundial de 2010, el más importante de la historia del fútbol español, hasta cinco jugadores del Real Madrid estuvieron presentes en la conquista de la estrella: Casillas, Sergio Ramos, Albiol, Arbeloa y Xabi Alonso. Cuatro años después, en Brasil, también hubo presencia blanca. Y en Rusia 2018, el Real Madrid fue uno de los clubes con más futbolistas aportados a España.

Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente en los últimos años. La transición generacional dentro del conjunto blanco y la enorme competencia en determinadas posiciones han provocado que ningún jugador madridista haya logrado hacerse un hueco definitivo en los planes de Luis de la Fuente para este Mundial.

La ausencia que más ruido genera es la de Dean Huijsen. El central era el gran candidato a romper esa estadística histórica y muchos daban por segura su presencia tras ser un fijo en los últimos tiempos. Pero finalmente De la Fuente se ha decantado por futbolistas con más recorrido dentro del grupo como Le Normand, Laporte o Cubarsí. Tampoco han entrado Gonzalo ni Fran García, los otros dos representantes madridistas que habían aparecido en la órbita de la Selección durante las últimas semanas.