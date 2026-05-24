Scariolo: «¿El arbitraje? Sabes que un impuesto vas a pagar aquí, pequeño o grande lo veremos…»

Sergio Scariolo no quiso mojarse sobre el arbitraje en la final de la Euroliga, un condicionante que claramente se puso en contra del Real Madrid, y dedicó elogios a su plantilla porque se dejó el alma y la vida por ganar este título. Al igual que él desde el banquillo.

«Estoy muy orgulloso del partido que hemos jugado, de cómo nos hemos preparado y competido, del esfuerzo de los jugadores. El partido se ha decidido por pequeños detalles. Hemos fallado un triple para empatar. Nadie nos veía aquí al completo, imagínate cómo estábamos… Tristes porque hemos demostrado que habíamos venido aquí para ganar. Hemos estado por delante en el tanteo la mayoría del tiempo. Hemos cometido algún pequeño error en los minutos finales y en general, pero ese no es el punto, sino que hemos competido muy bien y que salimos con la cabeza muy alta. Tras descansar un poco tenemos que pensar en recuperarnos para competir en la Liga», comenzó Scariolo ante algunos medios españoles en zona mixta.

Preguntado por si el arbitraje empaña la final, el italiano respondió de manera muy respetuosa sobre las últimas jugadas que frenaron al Real Madrid: «No lo sé. Las volveremos a ver. Está claro que juegas en este ambiente, algo tienes que poner en la cuenta. Mejor esperar y revisar bien todo para poder sacar una conclusión también en eso».

«Hemos peleado e intentado llegar hasta donde podíamos. Claro, la diferencia de 16 rebotes es enorme, pero aun así hemos fallado el triple para empatar. Hay razones obvias, pero también hemos hecho cosas buenas para compensar ese tremendo déficit físico que se ha reflejado bastante», afirmó Scariolo, al que le preguntaron cuánto se iba de ‘jodido’.

Scariolo y el sueño de la Euroliga

«Ganar una Euroliga es una ilusión, no una obsesión. Hemos demostrado sobradamente que hemos hecho mucho más de lo que mucha gente preveía. No ha sido suficiente. Aprenderemos y volveremos», zanjó de forma optimista antes de comparecer en sala de prensa.

«La situación era buena para ellos, una gran oportunidad. Enhorabuena a Olympiacos, Bartzokas y todos los aficionados que pusieron una gran presión en la cancha. Al mismo tiempo, sólo puedo decir buenas palabras del esfuerzo de mis jugadores. Hemos tenido que ajustar todo en dos semanas. Súper orgulloso del trabajo de toda la temporada y en las últimas dos semanas desgraciadas», comentó.

«Eso molaría decirlo y esperemos que sea así. Todos sabemos lo difícil que es sólo llegar al play off. ¿Cuántos se han quedado fuera? Cada vez hay más equipos que se incorporan a la lotería de los que invierten en ser un candidato. Tenemos que tener conciencia de que cada vez va a ser más difícil. A la vez, tenemos una buena base de competitividad importante. En mi primer año estoy contento de cómo el equipo ha ido creciendo», contestaba al ser cuestionado por si este era el primer paso para levantar la Euroliga el año que viene.

«Hay jugadores que, pese a que empiezan a tener cierta edad, siguen con gasolina y muchas cosas que dar. Recuperaremos a los lesionados. Tenemos que armarnos, potenciar y mejorar los pequeños detalles y los grandes temas de la cancha para volver a intentarlo el año que viene», añadió el técnico madridista.

El italiano no habla de los árbitros

«El tema del arbitraje ahora mismo no lo quiero tocar. Sabes que un impuesto lo tienes que pagar en estas circunstancias. Pequeño o grande, lo sabremos cuando volvamos a ver el partido. En cuanto al resto, siempre hay algo que puedes intentar, pero es difícil cuando faltan centímetros para llegar al rebote. Igual dos o tres… es lo que tenemos que mejorar. La gran mayoría han sido por una mejoría física evidente. Hay que dar mérito al que lo ha conseguido explotar», indicó.