Real Madrid – Olympiacos, en directo: dónde ver gratis la final de la Euroliga de baloncesto en vivo

El Real Madrid de baloncesto y el Olympiacos se ven las caras en lo que va a ser un auténtico partidazo en la final de la Euroliga. El Telekom Center se llevará todas las miradas de los amantes de este deporte, ya que conoceremos qué equipo se proclama campeón del viejo continente sucediendo así al Fenerbahce, que perderá el trono este domingo. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque que se juega hoy en Atenas.

Real Madrid – Olympiacos, en directo

Así ha sido la Euroliga 2026

Sin ningún tipo de dudas se trata de una de las finales de la Euroliga más impresionantes. El Olympiacos acabó la fase regular en la primera posición con 26 victorias, mientras que el Real Madrid de baloncesto fue tercero con 24 triunfos. Ambos equipos pasaron los cuartos de final prácticamente por la vía rápida, cargándose los helenos al Mónaco y los de Concha Espina al Hapoel Tel Aviv. En la Final Four que se está jugando en Atenas los de Sergio Scariolo superaron con solvencia al Valencia Basket, mientras que los griegos se cargaron al Fenerbahce, vigente campeón del torneo.

La Decimosegunda, en juego

El objetivo de los jugadores del Real Madrid de baloncesto es levantar al cielo de Atenas el trofeo de la Euroliga, el que sería el decimosegundo título de esta competición para ellos. Los de Concha Espina ganaron por última vez el torneo en 2023. Y es que en total los de Chamartín han conseguido 11 títulos y han perdido otras diez finales, por lo que esperan poder seguir con el balance positivo. No lo tendrán nada fácil, ya que delante tendrán a un Olympiacos que quiere salir campeón delante de su gente y no han conseguido coronarse como los mejores del viejo continente desde 2013.

Partidazo en Atenas

¡¡Muy buenas a tardes!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos que corresponde a la gran final de la Euroliga 2026 y que se disputa en el Telekom Center. Los griegos tienen el factor cancha a su favor, ya que juegan en Atenas y podrán tener un mayor apoyo en las gradas, pero eso no impedirá que Sergio Scariolo y sus pupilos intenten sumar un nuevo trofeo de la máxima competición continental a las vitrinas del museo del club madridista.