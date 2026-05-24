Baloncesto
Real Madrid – Olympiacos, en directo: dónde ver gratis la final de la Euroliga de baloncesto en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid - Olympiacos de la Euroliga
El Real Madrid espera conseguir el triunfo para lograr su decimosegunda Euroliga
El Olympiacos ha ganado tres Euroligas a lo largo de su historia y hoy quiere llevarse la cuarta
1Q - 5:00
Real Madrid 15-9 Olympiacos
2+1 para Vezenkov y encestó. Triple de Walkup para acercar a los suyos.
1Q - 6:00
Real Madrid 15-3 Olympiacos
Triiiiple de Lyles. Y otro más, esta vez de Abalde. Le está saliendo todo bien al Real Madrid.
1Q - 7:00
Real Madrid 9-3 Olympiacos
Canasta de dos del Real Madrid, falló Olympiacos en su ataque y Lyles encestó un gran triple para obligar al técnico del cuadro griego a pedir tiempo muerto. Recortó distancias Milutinov.
1Q - 8:00
Real Madrid 4-1 Olympiacos
Vezenkov metió, pero se señaló falta en ataque. La acción fue revisada se mantuvo la infracción. Tuvo dos tiros libres Dorsey y sólo metió el primero.
1Q - 9:00
Real Madrid 4-0 Olympiacos
Falló Olympiacos en su ataque y Hezonja no perdonó en el ataque madridista. Gran jugada individual de Okeke y canasta de Lyles.
1Q - 10:00
¡Comienza la final de la Euroliga!
En marcha la gran final de la Euroliga 2026 en Atenas. La primera posesión es para el Olympiacos.
Quintetos iniciales
- Real Madrid de baloncesto: Campazzo, Lyles, Abalde, Hezonja, Okeke.
- Olympiacos: Walkup, Dorsey, Vezenkov, Papanikolaou, Milutinov.
¡5 minutos!
Aprovechamos que la final de la Euroliga está a punto de empezar para dejarles la mejor previa del Real Madrid – Olympiacos.
Florentino Pérez
El presidente del Real Madrid se encuentra en Atenas para acompañar al equipo y apoyar a los jugadores de Sergio Scariolo en esta final de la Euroliga. Florentino Pérez, presente en Grecia.
Horario de la final de la Euroliga 2026
Están calentando los jugadores de ambos equipos y recordamos que quedan menos de 20 minutos para que comience el Real Madrid – Olympiacos, que fue fijado en el horario de las 20:00 horas.
Canal de TV para ver el Real Madrid – Olympiacos hoy
Hará falta estar suscrito a Movistar+ para ver el Real Madrid – Olympiacos de la final de la Euroliga en directo por televisión. El canal asignado para emitir este choque es el dial 7, el Movistar+ Plus. En el caso de no tenerlo, narraremos en OKDIARIO gratis en vivo online todo lo que suceda en Atenas.
Dónde ver en directo gratis la final de la Euroliga
Muchos aficionados se preguntan cómo ver esta final de la Euroliga entre el Real Madrid de baloncesto y el Olympiacos gratis por la televisión, pero lo cierto es que este encuentro no se emite en abierto por TV.
Dónde juega el Madrid vs Olympiacos la final de la Euroliga
Recordamos que la Final Four de la Euroliga se está jugando en Atenas, en Grecia. El Telekom Center, también conocido como OAKA Arena, es el pabellón donde se jugará este encuentro entre el Real Madrid y el Olympiacos, donde los helenos tendrán el apoyo de la mayoría del público.
A qué hora es el Real Madrid – Olympiacos
Falta algo menos de una hora para que comience este partidazo entre dos clubes históricos del viejo continente. El Real Madrid – Olympiacos empezará a las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
La Euroliga Júnior
Hace un rato se ha disputado la final de la Euroliga Júnior y hubo Clásico. El Barcelona se impuso al Real Madrid en Atenas.
Falta una hora
Está todo listo en la ciudad de Atenas para que se dispute la gran final de la Euroliga en la que pelearán el Olympiacos y el Real Madrid de baloncesto.
El Real Madrid de baloncesto y el Olympiacos se ven las caras en lo que va a ser un auténtico partidazo en la final de la Euroliga. El Telekom Center se llevará todas las miradas de los amantes de este deporte, ya que conoceremos qué equipo se proclama campeón del viejo continente sucediendo así al Fenerbahce, que perderá el trono este domingo. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque que se juega hoy en Atenas.
Real Madrid – Olympiacos, en directo
Así ha sido la Euroliga 2026
Sin ningún tipo de dudas se trata de una de las finales de la Euroliga más impresionantes. El Olympiacos acabó la fase regular en la primera posición con 26 victorias, mientras que el Real Madrid de baloncesto fue tercero con 24 triunfos. Ambos equipos pasaron los cuartos de final prácticamente por la vía rápida, cargándose los helenos al Mónaco y los de Concha Espina al Hapoel Tel Aviv. En la Final Four que se está jugando en Atenas los de Sergio Scariolo superaron con solvencia al Valencia Basket, mientras que los griegos se cargaron al Fenerbahce, vigente campeón del torneo.
La Decimosegunda, en juego
El objetivo de los jugadores del Real Madrid de baloncesto es levantar al cielo de Atenas el trofeo de la Euroliga, el que sería el decimosegundo título de esta competición para ellos. Los de Concha Espina ganaron por última vez el torneo en 2023. Y es que en total los de Chamartín han conseguido 11 títulos y han perdido otras diez finales, por lo que esperan poder seguir con el balance positivo. No lo tendrán nada fácil, ya que delante tendrán a un Olympiacos que quiere salir campeón delante de su gente y no han conseguido coronarse como los mejores del viejo continente desde 2013.
Partidazo en Atenas
¡¡Muy buenas a tardes!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Olympiacos que corresponde a la gran final de la Euroliga 2026 y que se disputa en el Telekom Center. Los griegos tienen el factor cancha a su favor, ya que juegan en Atenas y podrán tener un mayor apoyo en las gradas, pero eso no impedirá que Sergio Scariolo y sus pupilos intenten sumar un nuevo trofeo de la máxima competición continental a las vitrinas del museo del club madridista.
1Q - 4:00
Real Madrid 18-12 Olympiacos
Y ahora otro 2+1 para el cuadro griego en el que Vezenkov también metió su tiro adicional. Respondió el Madrid con un triple de Lyles, que está con la flechita para arriba.