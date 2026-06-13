El Real Madrid se precipita a otra operación salida

El Real Madrid se ha precipitado a una nueva operación salida. Por tercer verano consecutivo, el equipo blanco tendrá una amplia lista de bajas, aunque a diferencia de en las dos anteriores, esta vez era algo que no se esperaba. De los 17 integrantes de la plantilla de Sergio Scariolo, cinco finalizan su contrato el próximo 30 de junio. Cuatro de ellos saldrán, a la espera de que se rubrique la firma de Sergio Llull para continuar un año más, pero no serán los únicos.

Las cuatro bajas prácticamente seguras son las de Trey Lyles, que se despedirá tras un año de Erasmus para regresar a la NBA o bien poner rumbo a otro equipo de Euroliga que esté dispuesto a aumentar su salario; David Krämer, que apenas ha contado esta temporada tras ser traspasado por La Laguna Tenerife; y los dos fichajes de urgencia: Ömer Yurtseven y Mady Sissoko.

Todos ellos, como decimos, sólo firmaron esta temporada… o lo que restaba de la misma en el caso de los pívots. Pero hay más, porque Izan Almansa, con presencia residual en el primer equipo, partirá hacia la NCAA; a Gabriele Procida se le buscará un nuevo acomodo en forma de cesión, ya que por el italiano sí se apuesta de cara a futuro; y Alex Len también está en la rampa de salida pese a firmar hasta 2027.

De confirmarse todas, serían siete de 17 los jugadores que abandonarían el Real Madrid este verano, dos más que el anterior (Rathan-Mayes, Hugo González, Ibaka, Ndiaye y Musa) y una más que en 2024 (Chacho Rodríguez, Alocén, Causeur, Rudy Fernández, Yabusele y Poirier). En el caso de 2026, se añade la situación de las lesiones de Edy Tavares, Usman Garuba y Len, todas en mayo, que llevaron a los blancos a incorporar dos efectivos para los fatídicos play offs de la Liga Endesa.

Runrún con Hezonja

En una situación diferente a la de Lyles, el Real Madrid también contempla una posible marcha de Mario Hezonja. El croata ha sido el mejor jugador del equipo esta temporada y hasta el próximo 20 de julio cualquier franquicia NBA puede abonar su cláusula de salida. Sólo existe para Estados Unidos, no para clubes de la Euroliga.

En principio, el alero se quedará… pero su buena temporada, con el MVP de la fase regular de la Liga y ese cambio de agente a mitad de curso podrían llevarle de vuelta a la NBA seis años después (ahora tiene 31). El trajín en los despachos de Valdebebas es evidente. Allí buscan soluciones que aporten buen rendimiento a partir de septiembre, así como nuevos roles dentro de la propia plantilla.

El Real Madrid perfila su plantilla

De ahí que se busque un base de primer nivel con el objetivo de que Facu Campazzo sea más dosificado en la 2026-27 y también un pívot. Frustrada la opción de la vuelta de Poirier por su rotura del tendón de Aquiles en las semifinales de la Superliga turca con el Anadolu Efes, el Real Madrid sondea el mercado en busca de un recambio de garantías para un Tavares cuya fecha de regreso aún no está marcada.

También trae ajetreo el asunto de los pasaportes. Gaby Deck aún no ha recibido el europeo y a Chuma Okeke le siguen poniendo trabas con el cotonú desde la ACB. El Real Madrid se tendría que replantear la continuidad del segundo en caso de no obtener este documento que liberaría todas las plazas de extracomunitario (dando por hecho que al argentino también le será concedido) y que le permitiría lanzarse a por otros dos estadounidenses.