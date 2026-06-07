Trey Lyles deja entrever su marcha del Real Madrid: «Os quiero, espero que lo hayáis disfrutado»

El Real Madrid sufrió el último revés de un a temporada cruel en las grandes citas con su eliminación en el play off de la Liga Endesa a manos de La Laguna Tenerife. La derrota en el Palacio ante el conjunto canario en el tercer partido de la serie cerró una campaña sin títulos en las que los de Scariolo cayeron en la final de Supercopa, Copa del Rey y Euroliga. De cara al próximo curso se avecinan cambios en la plantilla. Entre los jugadores que acaban contrato con el Real Madrid está Trey Lyles. El canadiense ha compartido un mensaje que deja entrever su marcha del club de la capital española.

El ex jugador NBA ha mostrado su día a día en Madrid en una cuenta de Instagram alejada de su perfil profesional. En ‘The Trey Lyles Experience’ (La Experiencia Trey Lyles), el jugador del Real Madrid ha compartido reviews gastronómicas -especialmente de café- o los entresijos de la vida de un jugador profesional. Su última publicación en esta cuenta de Instagram -en la noche del domingo- ha incluido una frase que ha encendido las alarmas de los aficionados merengues. «Os quiero. Espero que lo hayáis disfrutado», rezaba parte del mensaje.

Unas palabras que pueden sonar a despedida, ya que el canadiense ha sido uno de los nombres más destacados del equipo esta temporada y varios equipos de Euroliga han mostrado interés en romper la banca para hacerse con sus servicios. Tampoco se descarta un posible regreso a la NBA, liga en la que jugó durante la última década y en la que no bajó de los 15 minutos de media en ninguna temporada. En el vídeo se muestra a Lyles junto a una familia de aficionados al conjunto blanco, a la que saluda y firma una camiseta, como parte de una experiencia que ya ha realizado el jugador en pasadas ocasiones.

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Para aquellos que especulan con una posible marcha del ala-pívot canadiense, el mensaje completo puede interpretarse como un agradecimiento en conjunto a los fans del Real Madrid. «¡Madrid! ¡Os quiero! Queríamos aseguraros de que os sintierais vistos y escuchados esta temporada e hicimos lo mejor que pudimos para ello. ¡Espero que lo hayáis disfrutado! ¡La ‘Trey Lyles Experience’ es para siempre!, rezaba el mensaje completo del jugador del Real Madrid de baloncesto.

El ala-pívot ha sido uno de los puntales del equipo merengue en su primera campaña al otro lado del charco. Su buen rendimiento en el día a día ha quedado opacado, en ocasiones, por la irregularidad en las grandes citas, especialmente en la Copa del Rey. Sin duda, un reflejo de lo que ha sido el Real Madrid de baloncesto a lo largo de la temporada 2025/26.