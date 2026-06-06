El Real Madrid cae en cuartos de final 18 años después de que le eliminase el Unicaja de Scariolo

El Real Madrid ha vuelto a caer eliminado en unos cuartos de final de la Liga Endesa 18 años después de que le pasara a manos del Unicaja Málaga de Sergio Scariolo, con Joan Plaza en el banquillo blanco. Además, la 2025-26 es la primera temporada sin títulos que sufre el cuadro madridista desde 2011, con Ettore Messina.