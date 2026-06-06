El Real Madrid ha vuelto a caer eliminado en unos cuartos de final de la Liga Endesa 18 años después de que le pasara a manos del Unicaja Málaga de Sergio Scariolo, con Joan Plaza en el banquillo blanco. Además, la 2025-26 es la primera temporada sin títulos que sufre el cuadro madridista desde 2011, con Ettore Messina.
El Real Madrid cae en cuartos de final 18 años después de que le eliminase el Unicaja de Scariolo
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